Объявлены новые номинанты Национальной премии «Приоритет-2018» Модель закупок лекарств зависит от системы лекарственного обеспечения в целом » В Азербайджане утвердили список лекарственных средств, цены на которые регулирует государство Председатель Тарифного (ценового) совета Азербайджана Шахин Мустафаев подписал решение о регулировании цен на лекарственные средства, прошедшие госрегистрацию, сообщает Trend со ссылкой на Тарифный совет 5 октября 2018 г. Сводный список, утвержденный данным решением, отражает торговое наименование лекарственных средств, включая МНН, дозировку, фармацевтическую форму, количество в упаковке, компанию и страну производителя, оптовую и розничную цены. В списке присутствуют 11 201 наименование лекарственного препарата. Решение вступает в силу с момента его подписания. gmpnews