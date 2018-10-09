В Азербайджане утвердили список лекарственных средств, цены на которые регулирует государство

Председатель Тарифного (ценового) совета Азербайджана Шахин Мустафаев подписал решение о регулировании цен на лекарственные средства, прошедшие госрегистрацию, сообщает Trend со ссылкой на Тарифный совет 5 октября 2018 г.
Сводный список, утвержденный данным решением, отражает торговое наименование лекарственных средств, включая МНН, дозировку, фармацевтическую форму, количество в упаковке, компанию и страну производителя, оптовую и розничную цены.
В списке присутствуют 11 201 наименование лекарственного препарата.
Решение вступает в силу с момента его подписания.