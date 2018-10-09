Объявлены новые номинанты Национальной премии «Приоритет-2018»

Организационный комитет и Экспертный совет премии «ПРИОРИТЕТ-2018» извещают о результатах рассмотрения новых заявок на участие в премии. Статус номинантов Национальной премии в области импортозамещения по итогам квалификационного отбора присвоен еще 16 продуктам 12 российских компаний. Все номинанты поведут борьбу за звания лауреатов и главные призы в номинациях премии.

Список всех номинантов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nomenees2018 Экспертный совет премии продолжает работу по обработке заявок.

В номинации «Приоритет-ФАРМА» два новых номинанта. Это АО «ГЕНЕРИУМ» с Диаскинтестом и ЗАО «Биоком», вышедшее на конкурс с «Триметазидин-Биокомом МВ».

Напоминаем, что прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» продолжается. Участниками премии могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate. Последний день подачи заявок на конкурс – 15 октября 2018 года.

Премия «ПРИОРИТЕТ» — это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2018 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» примет участие больше 450 компаний.

Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия», ФТС России и ФАС России.

gmpnews