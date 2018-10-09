Аналитики «Финам»: покупка «Магнитом» «СИА Групп» позитивна для рынка в целом

Сделка по приобретению «Магнитом» «СИА Групп», о которой «ФВ» сообщал 5 октября, стратегически обоснована, считают аналитики Группы «Финам».

«Складские мощности «СИА Групп» должны обеспечить повышение степени централизации аптек «Магнита» и улучшение оборачиваемости запасов в магазинах косметики. Установление прямых связей с производителями лекарств, возможно, позволит «Магниту» принимать участие в маркетинговых кампаниях.

Согласно нашим предварительным расчетам справедливой стоимости «СИА Групп», в которых в качестве ориентира был использован фармдистрибьютор «Протек», стоимость предприятия для группы равняется 5,5–6,5 млрд руб. В основе этих расчетов лежат финансовые результаты, не учитывающие операционные показатели (такие как складские мощности и качество активов). Последние могут дать чуть более высокую оценку.

Согласно условиям сделки, стоимость акционерного капитала у «СИА Групп» составит до 5,7 млрд руб., при этом более подробной финансовой информации по группе предоставлено не было. Исходя из финансовой отчетности за 2017 год по РСБУ, чистый долг группы равняется 6,0 млрд руб., так что, по нашему мнению, показатель стоимости предприятия в рамках сделки превысит наши оценки. Как бы то ни было, мы считаем, что эта новость позитивна для рынка в целом, т. к. она устраняет неопределенность, которая оказывала давление на котировки «Магнита»», – считают аналитики.

Елена Сидорова

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