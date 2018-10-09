Primer Capital проинвестировал разработку ЛП для молекулярной бактериотерапии экземы

Венчурный фонд Primer Capital инвестировал $200 тыс. в разработку калифорнийской компании MatriSys Bioscience. Речь идет о препарате MSB-01, который представляет собой комменсальный штамм бактерий S. hominis, точно убивающий агрессивный штамм золотистого стафилококка, сильно обсеменяющего кожу пациентов с атопическим дерматитом (экземой). MBS-01 способствует восстановлению нормального микробиома кожи. Таким образом, портфель фонда Primer Capital теперь насчитывает 10 проектов из России, США, Израиля и Франции.

В настоящий момент MatriSys Bioscience завершает клинические исследования фазы I/IIа препарата MSB-01 в США. Инвестиции будут использованы для проведения клинических испытаний фазы IIb и финансирование разработок компании в области бактериотерапии других дерматологических заболеваний.

Атопический дерматит – это хроническое рецидивирующее заболевание, клинические проявления которого варьируются от небольших воспалений вблизи колен и локтей до обширных поражений более 90% кожи. Такая гетерогенность не позволяет точно оценить глобальную распространённость заболевания, однако в индустриально развитых странах Европы и Северной Америки она достигает 25%.

Современные методы терапии атопического дерматита направлены на облегчение симптомов заболевания и предотвращение обострений, при этом чаще всего терапия пациентов основана на применении местных кортикостероидов. На данный момент на рынке отсутствуют решения, направленные на борьбу с золотистым стафилококком и восстановление здорового микробиома кожи.

MSB-01 – это уникальная разработка признанных мировых лидеров в области дерматологии, предлагающая совершенно новую терапевтическую опцию для пациентов с атопическим дерматитом. Препарат обладает высокой эффективностью и беспрецедентным профилем безопасности по результатам пилотных испытаний.

Исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская:

«Молекулярная бактериотерапия – это новый перспективный подход к лечению хронических заболеваний кожи. По результатам нашей научной экспертизы и исходя из высокой рыночной востребованности разработок в области терапии атопического дерматита, этот проект обладает высоким инвестиционным потенциалом».

Mark S. Wilson, CEO MatriSys Bioscience:

“Инвестиция Primer Capital позволит MatriSys продолжить разработку лекарственных средств на основе микробиома. MSB-01 — это лекарственный кандидат, который, по нашему мнению, станет новым методом лечения атопического дерматита. Недавно проведенный опрос врачей-педиатров показал их сильную потребность в новых нестероидных препаратах для местного применения на основе микробиомов”.

Primer Capital основан в 2015 году и представляет собой венчурный фонд, который нацелен на инвестирование в компании, разрабатывающие перспективные биотехнологические и медицинские продукты для различных секторов фармацевтического рынка. Primer Capital работает в партнёрстве с такими организациями как ОСТ, Фонд «Сколково», Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ), Северо-Западный Центр Трансфера Технологий, Агентство Инноваций города Москвы.

MatriSys Bioscience – это биофармацевтическая компания, основанная в 2015 г., целью которой является разработка и коммерциализация микробиомных методов терапии пяти основных дерматологических заболеваний, оказывающих сильное влияние на жизнь пациентов – акне, атопического дерматита, розацеа, псориаза и кожных инфекций.

gmpnews