Благотворительные фонды выступили против включения аппаратов ИВЛ в перечень «Третий лишний»

Российский благотворительный фонд «Живи сейчас» обратился к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и Федеральному собранию с просьбой отказаться от включения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в перечень, ограничивающий госзакупки импортных медизделий. По мнению авторов обращения, распространение действия правила «Третий лишний» на установки ИВЛ приведет к ухудшению качества медицинской помощи, деградации парка медоборудования и повышению смертности среди населения. Письмо подписала директор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая, обращение поддержали еще девять благотворительных организаций.

Включение аппаратов ИВЛ в протекционистское постановление Правительства РФ №102, подчеркивают авторы петиции, «поставит под угрозу жизнь десятков тысяч граждан нашей страны и нанесет значительный ущерб качеству и доступности медицинской помощи в России».

Наталья Луговая отмечает, что Минпромторг предпринимал попытки внести аппараты ИВЛ в перечень «Третий лишний» в 2015-м, 2016-м и 2017 годах, однако поправки были отклонены из-за «недостаточно высокого качества» производимой в странах ЕАЭС продукции. В частности, отечественное оборудование, по мнению авторов письма, не подходит для вспомогательной вентиляции, в том числе адаптивной и неинвазивной, а также – для длительной вентиляции, необходимой паллиативным больным. Помимо этого, российские аппараты ИВЛ слишком громоздки и не приспособлены к использованию в домашних условиях.

Установки ИВЛ российского производства, подчеркивает Луговая, не соответствуют современным стандартам качества и не могут конкурировать с зарубежными аппаратами по надежности, функциональности и удобству в использовании. Поэтому клиники и реанимации Москвы и других крупных городов на 90–95% оборудованы импортными ИВЛ.

«Господдержка внутреннего производителя планируется за счет здоровья и качества жизни граждан нашей страны, которым будет нанесен значительный ущерб», отмечается в обращении. «В существующих реалиях инициатива Минпромторга – это не «соблюдение баланса интересов локальных производителей и системы здравоохранения Российской Федерации», как сказано в пояснительной записке к проекту поправок, а всего лишь следствие войны санкций с западными странами, которые являются основными производителями медицинских товаров», – заключают авторы письма.

Благотворители просят отказаться от включения аппаратов ИВЛ в перечень «Третий лишний», а в будущем – учитывать мнение общественности и врачебного сообщества при разработке подобных постановлений.

НКО предлагают проводить независимые клинические исследования, включающие в себя оценку преимуществ и недостатков российского медоборудования по сравнению с зарубежными аналогами, и ориентироваться на них при принятии решений об ограничении закупок импортных медизделий.

Минпромторг предложил распространить действие правила «Третий лишний» на аппараты ИВЛ, воздушные стерилизаторы, тонометры внутриглазного давления, концентраты для гемодиализа, термостаты суховоздушные, медицинские кровати и оториноскопы летом 2018 года. Свой выбор номенклатуры в ведомстве обосновали присутствием на российском рынке не менее двух отечественных производителей каждого вида изделий.

В пояснительной записке к проекту изменений в ПП№102 указано, что ИВЛ в России ‎выпускают ООО «Фирма Тритон-Электроникс» и ОАО «Уральский приборостроительный завод», с совокупной мощностью производства до 2,5 тысячи установок в год. Кроме того, по мнению Минпромторга, на предприятиях, выпускающих эти медизделия, внедрена система менеджмента качества, а адвалорная доля отечественных материалов, используемых в производстве, составляет не менее 50%. Ежегодный объем госзакупок аппаратов ИВЛ, по оценке ведомства, составляет 1–1,5 тысячи единиц.

«Живи сейчас» – благотворительный фонд помощи пациентам с боковым амиотрофическим склерозом и другими нейромышечными заболеваниями. Помимо «Живи сейчас» письмо поддержали фонды «АдВИТА», «В твоих руках», «Дети наши», «Живой», «Творческой объединение «Круг», «Тепло сердец», «Детские сердца», общественная организация инвалидов «Ковчег» и благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ». Копия письма направлена в Минздрав, Минпромторг и ФАС.

В Минпромторге и Минздраве на запрос Vademecum оперативно ответить не смогли.

Источник: Такие дела

vademec