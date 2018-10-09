Возможную отставку замминистра связали с проблемами льготного лекарственного обеспечения

В Красноярском крае обсуждают готовящуюся громкую отставку – свое кресло может покинуть заместитель министра здравоохранения Дмитрий Попов. И хотя официального подтверждения этому нет, о причинах этого решения говорят в кулуарах правительства.

По мнению депутата Законодательного собрания края Александра Глискова, одна из причин – кризис льготного лекарственного обеспечения.

«История с закупками лекарств для льготников получила продолжение. Работники Минздрава сообщают, что заместитель министра Дмитрий Попов, под чутким руководством которого [лекарства] закупались так, что дефицит возник уже во II квартале и составил более 200 млн руб., написал заявление об увольнении, –пишет он на своей странице в Facebook. – А тем временем Счетная палата и прокуратура проводят проверку: как так получилось, что из-за нерадивых чиновников бюджет должен дополнительно 200 млн выделять? Может быть, логичнее министру дождаться итогов проверки?».

Сейчас в крае на отложенном спросе числится около 2600 рецептов. Со II квартала «Губернские аптеки» начали отпускать льготные препараты в долг, заручившись гарантийным письмом от Минздрава. По данным руководителя пресс-служба сети Анатолия Патюкова, долг Минздрава перед компанией составляет 136 млн руб., а к концу года превысит 200 млн руб. Профильный комитет Законодательного собрания предварительно одобрил выделение дополнительных 217 млн руб. на стабилизацию ситуации.

«Денег на льготное обеспечение лекарствами было выделено достаточно. По крайней мере, само правительство заявляет об этом. Значит, все дело в некомпетентности чиновников, отвечающих за закупки», – полагает Александр Глисков.

Проблема с нехваткой средств на льготное лекарственное обеспечение возникает в крае не первый год. В Минздраве утверждают, что это рабочая ситуация: 99,9% льготных рецептов обслуживается в день обращения. А нехватка средств вызвана изменениями в числе и структуре льготополучателей, это и обуславливает корректировку бюджета из года в год.

Однако, по данным осведомленных источников, структура закупленных препаратов не соответствует реальным потребностям пациентов: часть из них не пользуются спросом и лежат на складе, другую приходится закупать в авральном порядке. Эти сведения привлекли внимание контролирующих органов: Счетная плата проводит опрос среди жителей региона о доступности льготных лекарств, а также совместно с прокуратурой анализирует закупки в Минздраве.

Ольга Коберник

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