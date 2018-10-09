На Европейском конгрессе нейропсихофармакологии обсудили российские релиз-активные препараты

С 6 по 9 октября 2018 года в Барселоне состоялся 31-й Европейский конгресс нейропсихофармакологии (ECNP), который является одним из главных научных событий, посвященных исследованиям мозга, нейронаукам, нейропсихофармакологии и молекулярно-биологическим исследованиям в области психического здоровья.

В работе конгресса приняли участие около 6000 нейробиологов, психофармакологов, психиатров, неврологов и психологов со всего мира. В рамках научной программы форума состоялись ключевые и пленарные лекции, научные и сателлитные симпозиумы, постерные сессии, практические мастер-классы для молодых ученых.

На нынешнем конгрессе одной из основных стала тема фармакологии в области неврологии и психиатрии. Участникам форума был представлен новый класс релиз-активных препаратов. Феномен релиз-активности открыл российский ученый – научный руководитель компании «Материа Медика Холдинг», член-корр. РАН, профессор Олег Эпштейн. Препараты имеют хорошую доказательную базу и уже подтвердили свою эффективность в России и в других государствах. На конгрессе был представлен доклад «Инновационные релиз-активные препараты для лечения неврологических заболеваний: результаты доклинических исследований».

Кроме того, делегаты конгресса приняли участие в организованном компанией «Материа Медика Холдинг» «круглом столе», который был посвящен актуальным вопросам диагностики и лечения когнитивных нарушений у пациентов с хронической ишемией головного мозга, обсуждению результатов всероссийской неинтервенционной наблюдательной программы «ДИАМАНТ» и клинических исследований препаратов Тенотен и Тенотен детский, научных и практических перспектив применения релиз-активных препаратов. Как сказал председатель «круглого стола» зав. кафедрой нервных болезней и нейрохирургии, директор клиники нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор Владимир Парфёнов: «Конгресс является очень значимым и крупным событием в неврологическом мире. Замечательно, что у наших врачей есть возможность услышать все новое, что есть в неврологии и нейронауке, обсудить с коллегами исследования. Например, рассказать про результаты проведенной в России наблюдательной программы «ДИАМАНТ», которая показала, что отечественный препарат Диваза способен улучшать когнитивные функции на фоне минимальных нежелательных явлений. У «Материа Медика Холдинг», компании-производителя данного препарата, хорошо организованы исследования и контроль за ними, что очень важно для высокого доверия к препарату».

pharmvestnik