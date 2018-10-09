«БИОТЭК» досрочно завершил отгрузку препарата дарунавир для лечения ВИЧ в рамках исполнения государственных контрактов

В связи с многочисленными обращениями со стороны пациентов и общественных организаций ООО «БИОТЭК» сообщает, что 2 октября 2018 г. досрочно завершило исполнение поставки лекарственных препаратов на основе вещества дарунавир в дозировках 400 мг, 600 мг и 800 мг в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения» уполномоченным организациям МЗ РФ во всех субъектах Российской Федерации в строгом соответствии с перечнем получателей, поименованных в Госконтракте.

Поставка раньше срока, предусмотренного контрактом, осуществлена компанией «БИОТЭК» в связи с высокой потребностью в подобных препаратах, учитывая важнейшее значение непрерывности терапии антиретровирусными препаратами (АРВТ), по согласованию с заказчиком. По условиям государственных контрактов, отгрузка препарата должна быть завершена до 15 ноября 2018 г. По результатам подведения итогов электронных аукционов на поставку препарата на основе дарунавира победителем аукционов признано ООО «БИОТЭК».

Государственные контракты № 0195100000218000047_315749, 0195100000218000057_315749, 0195100000218000046_315749 на поставку препарата со стороны Государственного заказчика (Министерства здравоохранения Российской Федерации) были подписаны 10.04.2018 г.

В процессе исполнения контрактов и исполнитель (ООО «БИОТЭК»), и производитель (АО «Фармасинтез») оперативно реагировали на обращения от всех заинтересованных лиц и организаций. Одним из приоритетов в работе ООО «БИОТЭК» является качественное и своевременное обеспечение лечебного процесса для соблюдения интересов пациентов.

Источник публикации: ГК «БИОТЭК»

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