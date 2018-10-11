Антимонопольное регулирование в сфере интеллектуальной собственности будет осуществляться по новому ГОСТу

С декабря 2018 г. в России вступит в силу ГОСТ Р 58223 ― 2018 «Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции», утвержденный приказом Росстандарта от 13 сентября 2018 г. № 597-ст.

Стандарт создает дополнительные условия для эффективной борьбы с недобросовестной конкуренцией в сфере интеллектуальной собственности, развития конкуренции на рынке интеллектуальной собственности и в науке.

«Применение ГОСТа позволит выработать единые подходы к антимонопольному регулированию в указанной сфере, в т.ч. с помощью межведомственного взаимодействия, повысить эффективность реализации создаваемой в России интеллектуальной собственности, конкурентоспособность инновационноемкой продукции отечественных товаропроизводителей в условиях цифровой экономики.

Стандарт подлежит использованию при определении профессиональных компетенций и требований к образованию сотрудников антимонопольных органов в рамках разработки соответствующих профессиональных (совместно с Минтрудом России) и образовательных стандартов (совместно с Минобрнауки России)», – говорится в сообщении ФАС.

В антимонопольном ведомстве отмечают, что в настоящее время возможности использования нового ГОСТа изучаются Правовым управлением ФАС с участием экспертного сообщества.

Между тем эксперты фармотрасли высказывают мнение, что вопросы защиты интеллектуальной собственности являются основополагающими для иностранных фармкомпаний при принятии решения о ведении бизнеса в России.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава заявлял, что присутствие крупнейших зарубежных компаний на российском фармрынке напрямую связано с уровнем регулирования вопросов, касающихся защиты интеллектуальной собственности.

«Если в России не будет защищаться интеллектуальная собственность, российские пациенты не будут иметь доступ к инновационным препаратам. В этом году международные фармкомпании, учитывая то, что происходит в России с защитой прав интеллектуальной собственности, заявили, что некоторые препараты не будут выводить и поставили их на заморозку. И с этим надо что-то делать. Ситуация с точки зрения иностранных инвестиций негативная», – отметил Вадим Кукава.

Елена Сидорова

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