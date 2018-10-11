Минпромторг создает программу, которая будет финансировать рисковые проекты в фармотрасли

В ближайшее время Минпромторг планирует сделать основной акцент на венчурном финансировании разработок в фармацевтической отрасли. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«У нас сегодня все софинансирование безрисковое. При этом мы понимаем, что без рисков инновационных препаратов не создадим. Мы хотим создать венчурный фонд при Российской венчурной компании, хотим создать отдельную программу, которая будет финансировать такие рисковые проекты и закладываем это направление на следующую трехлетку в сумме 4,5 млрд рублей. Это хороший толчок, который привлечет большее количество инвесторов в этом направлении», — заявил глава Минпромторга 10 октября в рамках Правительственного часа в Госдуме.

Кроме того, отвечая на вопросы депутатов, Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг совместно с Минздравом отрабатывают формат ускоренной регистрации орфанных препаратов, которые не производятся в РФ.

«Мы сейчас по некоторым категориям препаратов совместно с Минздравом отрабатываем формат, когда будет (особенно по орфанным категориям препаратов) использоваться ускоренная регистрация в том случае, если у нас либо не производятся эти препараты, либо появляется что-то супер новое на рынке», – отметил министр.

Елена Сидорова

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