Центр развития перспективных технологий принял участие в ежегодной всероссийской конференции «ФармМедОбращение». На сессии, посвященной маркировке лекарственных препаратов, выступили представители Минздрава, Росздравнадзора, Федеральной налоговой службы, Ассоциации международных фармацевтических производителей, компаний Bayer, «Новартис», «Астра Зенека». «Катрен», «Р-Фарм» и «Нео-Фарм».



С 1 ноября 2018 года система мониторинга движения лекарственных средств переходит от Федеральной налоговой службы в единую национальную систему маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК, оператором которой является Центр развития перспективных технологий.

Заместитель начальника управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России Владимир Мальцев рассказал об актуальном статусе и результатах эксперимента, а руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий Антон Харитонов уточнил, как будет проходить переход системы к новому оператору.

«Система переедет в том виде, в котором вы ее привыкли видеть. Вся информация в личном кабинете будет полностью сохранена. ЦРПТ работает над тем, чтобы для пользователей переход оказался «бесшовным», а техническая поддержка и сопровождение осуществлялись быстро и качественно», – подчеркнул Антон Харитонов.

В ходе сессии один из пионеров маркировки «Р-фарм» сообщил о результатах участия в эксперименте.

«На сегодняшний день все лекарственные препараты, включенные в программу 7ВЗН, выпускаются на наших площадках уже с маркировкой. Практически каждый месяц маркируются новые лекарственные препараты и линейка расширяется. При этом промаркировано уже более 2 млн упаковок лекарств», – рассказал директор по экономике здравоохранения компании Александр Быков.

С предложениями по оптимизации процесса внедрения системы маркировки у производителей выступила представитель группы компаний «Новартис» Маргарита Мустафина. От лица рабочей группы Ассоциации международных фармацевтических производителей она предложила усовершенствовать требования к отчетности, доработать справочник-каталог лекарственных препаратов (ЕСКЛП) и обеспечить единый источник официальной информации по внедрению системы.

Генеральный директор «Нео-Фарм» Евгений Нифантьев рассказал об опыте внедрения системы в организации розничной торговли.

«Вывод из оборота будет производиться через онлайн-кассы. Наличие криптографической защиты на аптеки не повлияет», – отметил он.

«Надо уже сейчас внедряться в маркировку. Давайте акцентировать внимание на тестировании, на развитии, на создании документов. Никто не отменит маркировку, поэтому от вас, уважаемые пионеры, зависит, как быстро это будет продвигаться», – сказала заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко в своем заключительном слове.

Источник публикации: ЦРПТ