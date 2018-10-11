Житель Екатеринбурга получил условный срок за использование поддельной упаковки лекарств

Мировой судья судебного участка № 5 Октябрьского судебного района г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, 10 октября вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Захарова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327.2 УК РФ (использование заведомо поддельной вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата).

Ранее следствие установило, что Захаров использовал заведомо поддельную вторичную (потребительскую) упаковку для расфасовки лекарственного препарата ритуксимаб (торговое наименование «Ацеллбия»).

После этого он поставил препарат в ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г. Первоуральск», ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница г. Кушва».

Государственный обвинитель – начальник Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков в ходе судебных прений рекомендовал назначить обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы, а также лишить его права заниматься фармацевтической деятельностью в течение двух лет.

Однако мировой судья назначил Евгению Захарову наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, обвиняемый не должен заниматься фармдеятельностью в течение одного года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области,

Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу. В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней прокуратура изучит приговор суда, даст ему оценку на предмет наличия оснований для обжалования или отсутствия таковых.

Елена Сидорова

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