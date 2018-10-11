Аптечное сообщество выбрало лучших

Около 600 членов экспертного совета – руководителей аптечных сетей, дистрибьюторов, фармацевтических и аналитических компаний, образовательных учреждений, профессиональных объединений, СМИ и рекламных агентств и почти 15 тысяч представителей фармотрасли определили победителей IV международной премии «Зеленый Крест», профессиональной премии специалистов аптечного сообщества. Победителей премии определяли в два этапа, награждение состоялось 5 октября.

«Голосом отрасли» эксперты признали газету, интернет-портал и телевидение «Фармацевтический вестник».

В номинации Дистрибьютор года в финальный тур вышли пять компаний:

Катрен (Новосибирск)

Протек (Москва)

Пульс (Химки)

Гранд Капитал (Москва)

БСС (Санкт-Петербург)

Победителем второй год подряд был признан Катрен. «Дистрибьютор года» – незаявочная номинация, в которой победителя определяют путем экспертной оценки всего комплекса возможных оценочных критериев, уровня и качества взаимодействия с аптеками и аптечными сетями.

«Компанией года» в категории фармкомпании признали Группу компаний «Новартис». В категории «Аптечная сеть» этом году большинство экспертов премии проголосовало за Группу компаний «Неофарм». А вот по мнению аптечных работников, проголосовавших онлайн, лучшей сетью является Аптечная сеть «Планета Здоровья» (г. Пермь). Она стала победителем в номинации «Аптечная сеть года (Выбор аптечного сообщества)».

Победителем номинации «Динамика года» стала Группа компаний «ЭРКАФАРМ» (г. Москва).

В номинации интернет-аптеки (категория IT-решения) победу присудили сервису Apteka.ru. Эта номинация согласно информации, опубликованной на сайте «Зеленого Креста», была создана специально для поощрения аптечных сетей, развивающих систему заказа и бронирования лекарственных средств посредством интернет-технологий.

Сервис Apteka.ru создан компанией «Катрен» в 2012 г., сейчас это самый крупный в России сервис по поиску и заказу аптечных товаров для конечных потребителей.

В 2018 г. сервис Apteka.ru второй год подряд вошел в пятерку крупнейших аптечных сайтов мира (рейтинг SimilarWeb).

Источник публикации: АО НПК «Катрен»



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