«Фитомаркет Эвалар» вошел в топ-3 лучших интернет-магазинов органических продуктов

В Москве состоялась четвертая ежегодная церемония вручения наград в сфере здорового образа жизни и экологии LIVE ORGANIC AWARDS 2018. Онлайн‑гипермаркет «Фитомаркет Эвалар», впервые участвовавший в премии, занял второе место в номинации «Лучший интернет-магазин полезных продуктов».

Сайты в этой номинации оценивались по таким критериям, как: дизайн сайта и удобство его использования, широта ассортимента, качество доставки, предлагаемые программы лояльности для клиентов, наличие экоинициатив и, конечно же, отзывы самих покупателей. По итогам экспертизы проекту «Фитомаркет Эвалар» было присуждено второе место. Проект также участвовал в номинации «Лучший стартап в сфере ЗОЖ» и вошел в топ-10 лауреатов.

«Фитомаркет Эвалар» – новый розничный проект, который компания запустила в

2018 году. Площадка позиционируется как онлайн-гипермаркет, магазин здоровой жизни, в котором представлено около 10 тысяч натуральных и органических товаров от более 300 производителей.

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