Жителям Ульяновской области дадут деньги на покупку дорогостоящих лекарств

Комиссия по оказанию адресной материальной помощи при Правительстве Ульяновской области удовлетворила очередные обращения местных жителей, которые просили помочь им с покупкой дорогостоящих лекарств, которые не входят в федеральную льготу. Сами граждане оплатить свое лечение не в состоянии, городская казна – тоже.

После того, как депутаты и социальные работники побывали дома у заявителей и досконально изучили документы, то согласились, что материальную помощь следует оказать. Теперь губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отдал распоряжение министерству здравоохранения организовать соответствующую процедуру.

По информации Минздрава региона, в текущем году комиссия по оказанию адресной материальной помощи уже удовлетворила ходатайства свыше 3,5 тыс. жителей, по результатам чего из областного бюджета было выделено 108 млн руб.

Накануне также было объявлено, что помощники депутатов регионального парламента отныне будут трудиться на безвозмездной основе, что позволит сэкономить за пять лет работы созыва порядка 110 млн руб. Эти средства решено направить на нужды здравоохранения, включая закупки лекарств.

Екатерина Погонцева

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