STADA объявила о вступлении в СРО «Объединение Производителей БАД к пище»

Миссия саморегулируемой организации «Объединение Производителей БАД к пище» — содействовать формированию цивилизованного российского рынка биологически активных добавок.

Российский портфель STADA cфокусирован на аптечном сегменте рынка и включает как лекарственные средства 16 терапевтических групп, так и перечень биологически активных добавок к пище — всего 21 наименование. Среди них БАДы для улучшения работы желудка и кишечника, для укрепления зрения и мужского здоровья, а также различные витамины.

Компания STADA разделяет основные цели и задачи «Объединения Производителей БАД к пище». Одна из них — обеспечивать баланс интересов производителей, государства и потребителей. Для этого СРО и ее партнеры стремятся вести активную работу в сфере защиты интересов добросовестных производителей и потребителей продукции отрасли, а также соблюдать информационную открытость.

Еще одна цель, которую ставит перед собой СРО, — гармонизация регулирования и интеграция российского рынка БАД в мировой рынок. С этой целью привлекаются ведущие специалисты для распространения положительного опыта на отечественный рынок. Кроме того, осуществляется взаимодействие с официальными органами и общественными организациями стран таможенного союза и Евразийского Экономического Союза.

gmpnews