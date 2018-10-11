Судьбу разработок «Фармы 2020» обсудят в Новосибирске на Openbio

23-25 октября в наукограде Кольцово пройдет ежегодная площадка открытых коммуникаций по вопросам биотехнологий и биофармацевтики Openbio – 2018. В рамках Openbio состоится круглый стол «Перспективы коммерциализации разработок, поддержанных в рамках стратегии «Фарма 2020». Его участники ознакомятся:

с опытом участия разработчиков в реализации программы «Фарма 2020»;

проблемами и перспективами коммерциализации разработок, поддержанных в рамках программы;

форматами работы корпоративных инвесторов с разработчиками инновационных препаратов.

В программе форума заявлен специальный доклад «Новые направления развития фарммедобращения».

В рамках отраслевой коммуникационной площадки состоится трехдневная конференция молодых ученых в секциях «Вирусология», «Биотехнология» и «Молекулярная биология».

В числе перспективных разработок, которые будут представлены на Openbio в этом году:

разработка вакцины против вирусов Эбола и Марбург;

новая скрининговая система для выявления функциональных элементов в геноме человека;

работа над созданием профилактических препаратов против вируса бешенства;

текущая стадия работы над вакциной против африканской чумы свиней;

возможности применения вируса болезни Ньюкасла в лечении онкозаболеваний;

новые возможности лечения «жидких» опухолей, рака крови (лейкемии и лимфомы), аутоимунных, инфекционных заболеваний и болезни Альцгеймера;

реакторы, способные переработать различные органические отходы;

удивительные пищевые продукты, полученные с помощью методов биоинженерии;

геном новых штаммов дрожжей для ферментации пива и новые горизонты пивоваренной отрасли;

новые средства профилактики острых радиационных поражений, в том числе от сверхвысоких доз ионизирующего облучения.

Openbio — это экспертная площадка по развитию наукоемкого бизнеса. Ежегодный отраслевой комплекс мероприятий, посвященный новейшим научным исследованиям в сфере наук о жизни, а также проблемам их коммерциализации и вопросам производства в современных реалиях.

В 2017 году на Openbio работали более 700 профильных специалистов, представителей научных институтов из 19 регионов РФ, институтов развития, включая Сколково, РВК, АСИ, в том числе более 80 экспертов из десяти зарубежных стран. В дискуссиях участвовали представители семи отраслевых ассоциаций и предпринимательских объединений, 18 докторов наук и академиков, более 70 кандидатов наук. В этом году об участии уже заявили ученые из Китая, Испании, Франции, Соединенных Штатов, Японии.

Ожидается, что в работе форума в этом году примут участие эксперты федерального уровня: представители власти и отраслевого бизнеса. Запланирован визит губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, заместителя директора департамента стратегического развития инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Ольги Кочетковой.

Для участников обязательна регистрация на сайте openbio.ru , где представлена полная программа и сетка мероприятий.

Команда Площадки открытых коммуникаций Openbio

Организатор — АНО «Инновационный центр Кольцово»

+7923 223 86 70, m@ick.ru, Юлия Линюшина

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