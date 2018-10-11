RNC Pharma: по итогам января–июля натуральные поставки фармсубстанций в Россию сокращаются на 2%

За первые семь месяцев текущего года в Россию было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 55,0 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Как сообщается в отчете RNC Pharma, за прошедший год рублевая динамика поставок составила немногим более 30%. Натуральные темпы роста по итогам периода все еще остаются в минусе и составляют без малого -2%. Всего с начала года в нашу страну было импортировано 6,7 тыс. тонн АФИ.

В текущем году рублевая динамика поставок сырья технического класса чистоты (+65%) более чем вдвое опережает показатель прироста поставок фармакопейного сырья (+30%). Значительный вклад в общую динамику за первые 7 месяцев текущего года внесли показатели июля, денежный объем технических АФИ к аналогичному периоду 2017 г. вырос в 3 раза и составил 0,41 млрд руб. (это абсолютный рекорд с октября 2015 г.). Примечательно, что при этом натуральная динамика для обоих типов сырья отрицательная, причем поставки технических АФИ за январь–июль 2018 сократились на 8,1%, фармакопейных всего на 1,6%.

Импорт продукции на протяжении анализируемого периода осуществлялся из 36 стран, за год география поставок пополнилась всего одним новым направлением – Сингапур. В текущем году из республики ввозилась всего одна фармсубстанция эноксапарин натрия (МНН), поставку провела компания Sanofi («Санофи»). В нашу страну было ввезено 5 кг АФИ на сумму 15,6 млн руб.

Аналитики отмечают, что препарат «Клексан» (МНН эноксапарин натрия) пока не локализован в нашей стране по полному циклу формулирования, упаковка in-bulk ведется на мощностях «Фармстандарт-Уфавита».

Среди лидеров в топ 20 по объему поставляемых фармакопейных АФИ (МНН) в денежном выражении наибольшим темпом роста отличился вилдаглиптин, поставки которого относительно периода сравнения выросли почти в 13 раз. Импорт осуществляла компания Novartis («Новартис»), причем производство препаратов «Галвус» и «Галвус Мет» пока не было локализовано в РФ.

Первая строчка среди технического сырья, как в отношении объема, так и динамики, принадлежит субстанции атазанавир, за год импорт вырос в 81 раз

(в рублях). Основным потребителем АФИ остается «Фармасинтез», также сырье закупали «Фармославль» и «Р-Фарм».

pharmvestnik