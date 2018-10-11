У Teva предположительно есть покупатель на предприятие в Израиле

По данным некоторых источников, израильская фармкомпания Teva («Тева»), чье обещание закрыть предприятия в стране вызвало волну забастовок, близка к продаже производственной площадки в г. Кирьят-Шмона, сообщает FiercePharma.

По информации одного из источников, потенциальным покупателем является компания

B. Braun Melsungen («Би. Браун Мельзунген»). Мейр Бен-Элул, руководитель профсоюза указанного предприятия, также заявил одному из израильских изданий, что сделка по купле-продаже завода, на котором работают около 200 человек, близка к завершению.

Предприятие, которое производит пластмассовые изделия для фармпромышленности, является конкурентом B. Braun. Его стоимость оценивают примерно в 100 млн долл.

В компании Teva отказались от комментариев.

Татьяна Кублицкая

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