Онлайн-сервис «ЗдравСити» стал партнером маркетплейса «Беру»

На маркетплейсе «Беру» появился новый раздел — «Здоровье». Там можно купить лекарства и другие товары аптечного ассортимента. Лекарства доступны для заказа в Москве и Подмосковье, остальные товары — в 1113 крупных городах страны.

Планируется, что к концу года в новом разделе будет более 70 тысяч аптечных товаров, от средств гигиены до медицинских приборов, а также широкий ассортимент лекарств.

Забрать лекарства можно в любой партнерской аптеке «ЗдравСити» — это свыше 15 тысяч точек в 78 регионах России. Нелекарственные товары сервис доставляет разными способами: по почте, через постаматы или с курьером.

«ЗдравСити» — онлайн-сервис ЦВ «Протек», позволяющий конечному потребителю забронировать лекарства, оплатить и получить товар в ближайшей аптеке.

Елена Сидорова

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