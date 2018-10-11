Эксперт: закупки лекарств для льготников следует вести по персонифицированному графику

Росздравнадзор проверит информацию о перебоях с закупками лекарственных препаратов для льготных категорий граждан в Саратовской области. Соответствующее поручение накануне дала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова после сообщения о гибели больной сахарным диабетом.

Тем временем региональный Минздрав опубликовал на своем официальном сайте информацию, из которой следует, что смерть пациентки никак не связана с качеством работы чиновников ведомства. Более того, объем средств, который был выделен на приобретение лекарственных препаратов для федеральных льготников, проживающих в Саратовской области, в текущем году увеличился почти на 5% по сравнению с предыдущим.

«Министерство здравоохранения Саратовской области принимало все меры для лекарственного обеспечения жительницы, — говорится в сообщении ведомства. — Перерывов в базовой лекарственной терапии не было. Пациентка с детства страдала тяжелой формой хронического заболевания, множественные осложнения которого стали причиной смерти».

Минздрав Саратовской области заверил, что окажет всяческое содействие следственным органам, ведущим расследование причин гибели молодой женщины.

Однако, по мнению экспертов, саратовский пример — не единственный случай, когда в регионах опаздывают с закупками медикаментов или плохо представляют потребности в них.

«Это серьезная проблема, которую нужно выносить на федеральный уровень и решать, — цитирует «Коммерсант» члена Совета Федерации от Саратовской области Людмилу Бокову. —Выстроить персонифицированный график закупок по группам пациентов или даже по каждому из них — посильная задача».

По мнению участников рынка, задача по силам только тем регионам, где хорошо организован учет льготников, ведутся регистры пациентов по нозологиям. Как показывают многочисленные проверки надзорных органов, в разных территориях эта работа ведется с разным успехом.

Екатерина Погонцева

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