Врачам и фармацевтам недостает знаний о фармаконадзоре

Уровень знаний значительного числа врачей и фармацевтов о системе фармаконадзора оставляет желать лучшего. Об этом, выступая на международной конференции «Фармаконадзор – современные вызовы и возможности» заявил заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов, заместитель главного врача по терапии ГКБ № 24 ДЗ г. Москвы Сергей Зырянов.

Согласно приведенным им данным, только 47% врачей и 51% фармацевтов относительно верно формулируют термин «фармаконадзор». 39% врачей и 31% фармацевтов считают, что это орган исполнительной власти, контролирующий производство и оборот ЛС, остальные не знают или затрудняются ответить.

Термин «неблагоприятная побочная реакция» (НПР) верно трактуют только 13% врачей и 46% фармацевтов. 39% врачей и только 8% фармработников считают, что это реакции, не требующие отмены препарата. 34% фармацевтов считают, что это реакции требующие применения других ЛС, а19% врачей считают, что это аллергическая реакция, сонливость, тошнота, диарея и т.п. Около 30% врачей и 12% фармработников не знают этого термина или затрудняются с ответом.

В случае выявления НПР 80% врачей и 46% фармацевтов отменяют ЛС, при этом соответственно 59 и 47% выясняют связь НПР-ЛС. 8% врачей и 23% фармацевтов сообщают о НПР в фармкомпании, 4% врачей и 19% фармацевтов никуда не сообщают.

Кроме того, 16% фармработников и 7% врачей признают, что никогда не читают инструкции по медицинскому применению.

В ходе конференции были рассмотрены глобальные тренды в организации системы фармаконадзора и практические вопросы, связанные с дальнейшим развитием эффективной системы фармаконадзора и эффективной организацией деятельности по выявлению, оценке и предотвращению нежелательных последствий применения лекарственных препаратов в Российской Федерации и ЕАЭС. Кроме того, состоялся обмен передовым опытом и лучшими мировыми практиками в области мониторинга безопасности применения лекарственных препаратов.

Организаторами конференции выступили Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации (Росздравнадзор) совместно с Ассоциацией международных фармацевтических производителей (AIPM). В ней приняли участие представители Международной конференции по гармонизации технических требований к регуляции лекарственных средств для медицинского применения (ICH), Евразийской экономической комиссии, национальных регуляторных органов стран-членов ЕАЭС, Всемирной организации здравоохранения (WHO), Европейского медицинского агентства (EMA), Центра мониторинга лекарственных средств ВОЗ (г. Упсала) (UWC), Всероссийского союза пациентов, Национальной медицинской палаты, представители фармацевтического, медицинского и пациентского сообществ.

Сергей Рякин

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