Минздрав Ульяновской области вернет совместные закупки лекарств и медизделий

Министерство здравоохранения Ульяновской области рассмотрит вопрос о возвращении практики совместных закупок лекарств и медицинских изделий в 2019 году. Об этом сообщил глава минздрава региона Сергей Панченко на заседании Общественной палаты области.

«В 2019 году вопрос о совместных торгах вновь будет вынесен на повестку дня. Чтобы найти легитимный путь объединения лечебно-профилактических учреждений для централизации определенных сумм, необходимы консультации на уровне правительства области и регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Мы должны все сделать грамотно и избежать нарушений, допущенных в прошлом», – подчеркнул Панченко.

В апреле 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала незаконным проведение совместных закупок медицинских изделий и лекарств для 64 больниц области на общую сумму 588 млн рублей. По мнению ведомства, техническое задание аукциона составлялось под конкретного поставщика – АО «Ульяновскфармация», которое и выиграло предыдущие подобные конкурсы. Минздрав попытался оспорить решение ведомства в суде, но спустя год проиграл тяжбу. В апреле 2018 года глава ульяновского Минздрава Рашид Абдуллов заявил об отказе от централизованных закупок, и предложил передать вопрос закупки медизделий больницам и поликлиникам.

В июне 2018 года следственные органы задержали по подозрению в хищении 10 млн рублей при закупках лекарств АО «Ульяновскфармацией» главу Минздрава Ульяновской области Рашида Абдуллова, зампредседателя областного Законодательного собрания Игоря Тихонова, директора «Ульяновскфармации» Ольгу Кузнецову и ее заместителя Евгения Когана. СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Для преодоления кризисной ситуации в Ульяновской области была создана чрезвычайная комиссия по вопросам здравоохранения и медицинский совет наставников.

Источник: Ulgrad.ru

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