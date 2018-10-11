Российские фармпроизводители представляют свои достижения мировому фармсообществу

На три дня – с 9 по 11 октября – Мадрид стал мировой столицей фармацевтической промышленности: здесь проходит крупнейшая международная фармацевтическая выставка CPhI WorldWide 2018, на которой под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации свою продукцию представили тринадцать отечественных фармацевтических компаний.

Среди российских участников единой российской экспозиции такие известные отечественные производители фармацевтической продукции, как АВВА РУС, Активный Компонент, Генериум, ГЕРОФАРМ, МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ, Нанолек, НоваМедика, Пермская химическая компания, Петровакс Фарм, ПИК-ФАРМА, Самсон-Мед, Сотекс и Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод, которые представили испанским и зарубежным потребителям как уникальные собственные разработки, так и высококачественное аналоговое производство зарубежных лекарственных препаратов.

Осмотрев коллективную российскую экспозицию и пообщавшись с ее участниками, Торгпред России в Испании Галина Курочкина сказала:

«В настоящее время отечественная фармацевтическая отрасль активно развивается и представляет свои достижения мировому фармсообществу. Что касается Испании, то отечественные производители пока еще не завоевали серьезные позиции на местном рынке в связи с высокой конкуренцией со стороны национальных и зарубежных фаркомпаний, а также крайне сложной, дорогостоящей и длительной процедурой регистрации лекарственных препаратов. Однако в последнее время испанский бизнес проявляет все больший интерес к инновационным разработкам российских фармацевтических предприятий. Потенциал очевиден. Усилия торговых представительств, в этом году перешедших в ведение Минпромторга России, направлены реализацию задачи наращивания российского несырьевого неэнергетического экспорта. В этой связи мы договорились с рядом компанией усилить работу по определению испанских бизнес-партнеров, заинтересованных, в частности, в производстве продукции на заказ на мощностях российских изготовителей в соответствии с требованиями заказчика».

Также Галина Курочкина отметила, что активное участие российских представителей в таких значимых международных профильных выставках как CPhI WorldWide, будет содействовать развитию сотрудничества между нашими странами в области фармацевтики.

Для российских участников Торгпредством организованы встречи с представителями Национальной Ассоциации предприятий фармацевтической промышленности Испании (Farmaindustria), а также Испанского агентства лекарственных средств и медицинских изделий (AEMPS), в ходе которых будут обсуждены вопросы процедуры регистрации лекарственных средств и субстанций в ЕС, а также особенности испанского фармацевтического рынка. У большинства участников российской экспозиции имеется стабильный экспорт – преимущественно в страны Евразийского экономического союза, европейский рынок для многих из них остаётся неохваченным.

Выставка CPhI Worlwide 2018, объединившая на одной площадке представителей из 153 стран мира и более 45 тысяч участников, – уникальная возможность установить сотрудничество с компаниями стран дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК: ФАРММЕДЭКСПО

gmpnews