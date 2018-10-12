Саратовский Минздрав отрицает взаимосвязь между дефицитом лекарств и гибелью пациентки

Саратовская область, где из-за отсутствия жизненно важных лекарств погибла страдавшая диабетом 28-летняя женщина, не испытывает дефицита сахароснижающих препаратов, заявили в региональном Минздраве.

«Бывают случаи, когда пациентам требуется комбинированная терапия с применением дорогостоящих препаратов. И здесь есть проблемы по определенным лекарствам. Эти проблемы, в частности, связаны с существующей системой государственных закупок», – рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Минздрава Саратовской области Александр Колоколов.

По его словам, по каждому пациенту ведомство решает вопрос в индивидуальном порядке: «Если нужных больному льготных препаратов нет в аптечной сети, мы направляем пациента в стационар, где он получает весь необходимый объем медицинской помощи».

Как говорится в официальном сообщении Минздрава Саратовской области, ведомство принимало все необходимые меры по обеспечению льготными медикаментами страдающей диабетом пациентки, перерывов в базовой лекарственной терапии не было.

Однако родственники погибшей женщины заявляют об обратном: они были вынуждены приобретать дорогостоящие препараты за счет собственных средств и в меньшем количестве, чем было рекомендовано больной.

О перебоях в поставках льготных медикаментов в регионе свидетельствуют материалы уголовного дела, возбужденного областной прокуратурой. По версии следователей, аукцион на поставку лекарств был объявлен Саратовским Минздравом лишь в мае, но был признан несостоявшимся, контракт на поставку лекарств по итогам следующего аукциона был заключен лишь в августе 2018 года. До заключения контракта Минздрав дал районным поликлиникам негласные указания не выписывать не обеспеченных препаратами рецептов.

На трагическую историю погибшей женщины отреагировали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая поручила Росздравнадзору провести проверку инцидента.

Источник: Интерфакс

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