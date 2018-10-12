Директором Депздрава Ивановской области стал поющий врач Михаил Сим

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский объявил новый состав областного правительства. Директором Департамента здравоохранения региона назначен известный своим певческим талантом врач из Ярославля Михаил Сим. Он сменил на этом посту Ирину Березину, заявившую об увольнении по собственному желанию.

«Михаил Илларионович присоединился к нам из структур РЖД, имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения», – отметил Воскресенский, представляя коллегам нового директора Депздрава.

Михаил Сим закончил Ярославскую медицинскую академию, работал хирургом сначала в Ростове, а потом в Ярославле. Преподавал в Ярославской медицинской академии. Служил заместителем главного врача по хирургической помощи Дорожно-клинической больницы на станции Ярославль. Доктор Сим также известен как вокалист, он регулярно выступал на общегородских праздниках, давал сольные концерты, участвовал в различных творческих конкурсах.

После губернаторских выборов в администрациях многих регионов проходят кадровые перестановки. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев уволил министра здравоохранения области Дмитрия Маркова, а на его место назначил бывшего главу Минздрава Пермского края Дмитрия Матвеева. Губернатором Хабаровского края стал врач, бывший глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал.

Источник: Правительство Ивановской области

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