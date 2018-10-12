«Ниармедик Фарма» запустит уникальное для России производство тест-систем

В самом конце октября «Ниармедик Фарма» должен запустить на своем заводе полный цикл производства реагентов для генетической идентификации личности человека и установления родства.

Подобный проект еще не реализовывался в России. Теперь не только наша фарма, но и страна получает серьезные конкурентные преимущества на рынке. Наборы, которые будут производиться компанией «Ниармедик», позволят за считанные часы сопоставлять следы на месте преступления с данными, которые есть у правоохранительных органов. Такого рода продукция незаменима в расследовании преступлений и катастроф.

Все компоненты для тест-систем будут изготавливаться непосредственно на заводе из сырья отечественных производителей. Удобные температурные условия хранения, длительный срок годности, конкурентоспособная цена (стоимость будет ниже в 1,5-2 раза по сравнению с импортными аналогами) — все это способно обеспечить новое производство.

Сейчас более 90% такого рода продукции в России — иностранные разработки. С учетом того, что тесты на идентификацию личности чаще всего используются государственными учреждениями и ведомствами (МВД РФ, СКР РФ, МО РФ), то это вопрос не просто импортозамещения, но и государственной безопасности.

Общий объем инвестиций в проект — несколько сот миллионов рублей. Сумма внушительная. Серьезно помог Фонд развития промышленности Минпромторга России — выделил заем на развитие инновационного производства в размере 202 миллиона рублей. На получение займа ушло немало времени. Как комментируют в компании «Ниармедик», процедура весьма сложная, но в целом стандартная для подобного рода фондов. Компания прошла серьезную техническую и финансовую экспертизу целиком и без накладок. Сама по себе экспертиза Фонда достаточно объемная, но проект к моменту подачи был хорошо проработан, что позволило избежать трудностей при рассмотрении заявки.

Вообще инновационное предприятие «Ниармедик» — своего рода «кит» для калужского фармкластера. Особый акцент: вся продукция компании — ее собственные разработки. Обнинские и калужские власти серьезно поддерживают компанию, у которой есть хорошие перспективы для развития. Помимо противовирусного препарата «Кагоцел», который уже долгое время находится в топ-листе среди самых популярных на российском рынке, «Ниармедик» является генеральным дистрибьютором коллагенового комплекса «Коллост»®, который используется для регенерации костей и мягких тканей. Компания также поставляет на отечественный рынок диагностические тест-системы и лабораторное оборудование. Теперь новый этап — производство компонентов для идентификации личности.

«Доля фармы в общем объеме производства Калужской области в 2017 году составила 4,1 против 0,7% в 2013-м. Динамика — одна из лучших в стране, — комментирует исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» Ирина Новикова. — Сегодня на наших площадках работают более 60 российских и иностранных компаний. Это и заводы полного цикла по производству готовых лекарств, в том числе «Ниармедик Фарма», «Берлин-Фарма», «АстраЗенека», «НовоНордиск». Мы научились четко понимать, в чем потребность инвесторов, какие специалисты нужны. Регион может реализовывать инвестпроекты любой сложности, делать это в максимально сжатые сроки, создавать рабочие места, то есть делать проект полезным по всем направлениям».

Автор материала: Светлана Веприкова

gmpnews