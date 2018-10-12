ЦРПТ: цифровой код с криптографией считывается аптечными сканерами в 100% случаев

Центр развития перспективных технологий провел тестирование работы стандартных аптечных сканеров по считыванию информации с кодов, защищенных криптографией. Использование криптографии в кодах станет обязательным для всех участников рынка с 1 января 2020 года.

В 100% случаев коды Data Matrix, защищенные криптографическими технологиями, считывались установленными 2D сканерами на участках приемки товара и его продажи. Скорость и расстояние считывания кода с криптографией полностью идентичны текущим показателям при работе с обычными двухмерными кодами.

Тестирование проводилось на пяти различных видах продукции на базе аптек «Неофарм» в Москве.

«Мы протестировали считывание кодов с низким качеством печати и через слои защитного целлофана и во всех случаях получили 100% результат с первого раза. Среднее время считывания при ручном сканировании – 115 пачек в минуту для упаковок без защитного слоя и 55 упаковок в минуту при работе с целлофаном. Это очень хороший результат, который сопоставим с результатами считывания обычных штрихкодов (GS1-128) и должен развеять опасения коллег из отрасли и стать для них стимулом для совместного тестирования на их мощностях», — прокомментировал Антон Харитонов, руководитель продуктового направления Фарма ЦРПТ. – Для производителей есть также положительная новость – код со слабой контрастностью чернил также был прочитан всеми устройствами без проблем».

Напомним, информационная система эксперимента по маркировке лекарств с 1 ноября 2018 года перейдет от Федеральной налоговой службы к дочерней компании Центра развития перспективных технологий «Оператору ЦРПТ». Передача системы будет проходить по дорожной карте, без перебоев и в максимально комфортных для производителей условиях. Фармацевтические производители не понесут дополнительных расходов на покупку оборудования для криптозащиты кода, так как ЦРПТ предоставит бизнесу регистраторы эмиссии кода за свой счет. Также оператор оборудует все медицинские организации регистраторами выбытия, чтобы исключить возможность «перетока» закупленных на бюджетные средства лекарственных препаратов в аптеки для вторичной продажи.

gmpnews