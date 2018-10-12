К 2023 году «Биокад» планирует увеличить долю экспорта продукции до 50% от оборота

В рамках выставки CPhI Worldwide, которая проходила в Мадриде 9–11 октября, компания «Биокад» (BIOCAD) подписала новые партнерские соглашения с представителями фарминдустрии Греции, ОАЭ и Мексики.

С греческой компанией WinMedica заключен договор о поставке биоаналога адалимумаба для лечения ряда аутоиммунных заболеваний, который вскоре будет одобрен в России и готовится к подаче на регистрацию в Евросоюзе в 2021 году. Предварительно в 2019 году начнутся клинические исследования на территории европейских стран.

В Грецию и на Кипр «Биокад» планирует поставить более 115 тыс. упаковок в течение первых пяти лет продаж.

Также на CPhI было подписано соглашение с фармкомпанией Julphar о поставках российских противоопухолевых препаратов в Объединенные Арабские Эмираты. С мексиканской компанией Psicofarma, S.A. De C.V. «Биокад» заключил договор о технологическом трансфере трех препаратов на основе моноклонольных антител. Компания планирует, что к 2023 году общий объем продаж в Евросоюзе составит не менее 198 млн долл., в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и МЕНАТ — 516 млн долл.

Первая отгрузка продукции компании в страны дальнего зарубежья была произведена в 2015 году. Руководство предприятия рассчитывает, что в 2018 году продажи за пределами России вырастут на 80%.

Источник: пресс-релиз «Биокад»

pharmvestnik