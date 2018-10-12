В Саратовской области построят завод по выпуску диагностикумов

ООО «Имтэк Технологии» получило официальный статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОЭСР) в городе Петровске Саратовской области. Менее чем за два года компания планирует организовать производство диагностических экспресс-тестов, педиатрических мочеприемников в рамках программы по импортозамещению. Заявленный размер инвестиций составит порядка 900 млн руб.

ООО «Имтэк Технологии» входит в московский биотехнологический холдинг «Имтэк», который занимается производством препаратов биохимического и иммунохимического профиля.

Сейчас саратовская компания ведет переговоры с кредитными организациями с целью получения заемных средств.

«Первые отгрузки готовой продукции запланированы на середину 2020 года», – говорит гендиректор ООО «Имтэк Технологии» Олеся Дмитриева.

Постановление о создании ТОЭСР в Петровске было подписано осенью 2017 года. Резиденты зоны получают серьезные государственные преференции, как то: освобождение от федеральной части налога на прибыль и местного земельного налога, а также четырехкратное снижение ставок по обязательным платежам во внебюджетные фонды на 10 лет.

По сведениям портала «Петровск64», «Имтэк Технологии» будет перечислять в Пенсионный фонд 6% вместо 22%, в ФСС — 1,5% вместо 2,9%, в ТФОМС — 0,1% вместо 5,1%.

Екатерина Погонцева

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