Abbvie урегулировала патентные споры с Sandoz

В компании Abbvie Inc («Эббви Инк») заявили об урегулировании всех патентных споров с Novartis AG («Новартис АГ»): компании Sandoz («Сандоз»), дженериковому подразделению Novartis, была предоставлена неисключительная лицензия на производство и продажу биосимиляра блокбастера Humira, сообщает агентство Reuters.

Однако, в Abbvie не раскрывают подробностей относительно роялти, которые компания будут получать от Sandoz в рамках заключенного соглашения.

Лицензионный период начнется 30 сентября 2023 г. в США и 16 октября в большинстве стран ЕС, говорится в заявлении Abbvie.

Компания Sandoz получила от Еврокомиссии регистрационное удостоверение на биосимиляр Humira biosimilar в июле с.г. и подала регистрационную заявку в США в начале этого года.

Татьяна Кублицкая

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