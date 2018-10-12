Московский эндокринный завод готов закупать незарегистрированные в РФ обезболивающие для конкретных детей

Московский эндокринный завод готов участвовать в закупках незарегистрированных в РФ обезболивающих препаратов для конкретных детей, сообщил генеральный директор ФГУП «Московский эндокринный завод» Михаил Фонарев агентству ТАСС накануне Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи, который проводится во вторую субботу октября.

Как писал «ФВ», в августе 2018 г. родители неизлечимо больных детей совместно с фондом помощи «Вера» и детским хосписом «Дом с Маяком» подготовили обращение к Президенту РФ с просьбой наладить механизм быстрого обеспечения паллиативных детей жизненно важными препаратами в соответствии с международными стандартами лечения.

21 августа 2018 г. министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече с представителями общественных организаций пообещала разобраться в ситуациях, когда региональные медицинские учреждениях не направляют на консилиум документы пациентов для получения разрешения на лекарственный препарат, незарегистрированный в России.

В ходе встречи были предложены три механизма обеспечения россиян незарегистрированными в стране лекарствами и так называемыми детскими формами.

Первый из возможных путей: организация производства отечественных аналогов востребованных лекарств на Московском эндокринном заводе.

Вторым способом решения проблемы, который будет применен в ближайшем будущем, станет использование сохранившихся производственных мощностей более 200 российских аптек, имеющих лицензию на приготовление из субстанции противосудорожных и обезболивающих лекарств, в том числе в детской дозировке и неинвазивных формах.

Третий, наименее предпочтительный, по словам министра, метод — централизованные государственные закупки партий незарегистрированных лекарств в случае особой необходимости и их последующее распределение среди нуждающихся.

«Закупка будет через Московский эндокринный завод, ведь он единственный в России сейчас осуществляет в промышленных целях ввоз и вывоз в регионах РФ. Удлинять список нет смысла. Мы несем на себе ответственность и в полном объеме удовлетворяем потребность РФ», – сказал г-н Фонарев.

Елена Сидорова

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