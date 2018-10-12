Pfizer обновляет управленческую команду

Остается все меньше времени до того момента, когда бразды правления в Pfizer («Пфайзер») перейдут от Иэна Рида, руководившего компанией в течение последних 8-и лет, к Альберту Бурла; в связи с этим компания обнародовала список членов новой команды руководителей высшего звена, сообщает BioSpace.

Г-н Бурла возглавит компанию 1 января 2019 г.

В состав новой управленческой команды войдут:

Фрэнк Д’Амелио займет должности финансового директора и руководителя глобального департамента поставок и операционной деятельности; он также возглавит производственные операции в рамках глобальной сети поставок компании.

Микаэл Долстен станет новым медицинским директором, а также будет руководить всей деятельностью, связанной с научными исследованиями и разработками.

Михаэль Гёттлер возглавит автономное подразделение зарегистрированных препаратов в рамках Pfizer.

Анджела Хван, в настоящее время занимающая должность вице-президента, курирующего подразделение Pfizer Innovative Medicines, станет вице-президентом по инновационным наукоемким разработкам и будет отвечать за весь портфель инновационных препаратов.

Рейди Джонсон продолжит работу в должности директора по надзору за нормативно-правовым соответствием.

Дуг Лэнклер сохранит за собой позицию главного советника по юридическим вопросам.

Фрида Льюис-Холл займет должность руководителя патентного отдела.

Род Маккензи станет директором по развитию.

Дон Роджерс продолжит руководить всей работой с персоналом в качестве директора по персоналу.

Салли Зусман продолжит работу в должности руководителя отдела корпоративных отношений.

Джон Янг, ныне занимающий должность директора по развитию бизнеса, выступит в новой роли: он будет отвечать за вопросы стратегии, развития бизнеса, управление портфелем, оценочную деятельность, бизнес-аналитику и глобальные продажи. Г-н Янг будет также курировать вопросы, связанные с воздействием препаратов на здоровье пациентов.

Кроме того, с 1 января следующего года к команде присоединится Лидия Фонсекав должности директора по цифровым технологиям и технологическому развитию. В настоящее время г-жа Фонсека занимает позицию руководителя службы информационных технологий компании Quest Diagnostics («Квест Дайагностикс»).

В компании Pfizer отметили, что Кирстен Лунд-Юргенсен, руководитель подразделения глобальных поставок, и Лори Олсон, руководитель подразделения стратегии и коммерческих операций, уйдут с занимаемых должностей 1 января 2019 г.

Татьяна Кублицкая

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