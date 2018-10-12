Bayer может продать подразделение ветеринарных препаратов

Компания Bayer («Байер») рассматривает возможность продажи подразделения ветеринарных препаратов в рамках более широкого пересмотра своего продуктового портфеля после завершения сделки по покупке американской компании Monsanto («Монсанто») за 63 млрд долл., сообщает FiercePharma со ссылкой на агентство Bloomberg, которое в свою очередь ссылается на информацию от лиц, знакомых с ситуацией.

В агентстве Bloomberg также заявили, что окончательных решений не было принято, поскольку продолжается оценка бизнеса; поэтому не исключено, что Bayer сохранит в своем составе подразделение ветеринарных препаратов.

Слухи о возможной продаже части бизнеса имеют определенный вес, поскольку они появились через несколько дней после того, как аналитик компании Bernstein Вимал Кападиа высказал это же предположение в заметке для клиентов. По оценке Кападиа, вариант продажи бизнеса ветеринарных препаратов действительно возможен – и он более реалистичен, чем отделение фармбизнеса от гигантского бизнеса по разработке и производству продуктов для сельского хозяйства.

Кападиа пришел к такому выводу после тщательного анализа фармацевтического бизнеса Bayer, в частности перспектив его развития в долгосрочном периоде. По его мнению, портфелю препаратов, находящихся на стадии разработки, недостает возможностей роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что может вызвать проблемы после того, как основной источник доходов компании, антикоагулянт Xarelto, потеряет патентную защиту в 2024 г.

Аналитик отметил также, что ситуацию усугубляет тот факт, что до 2020 г. у Bayer не будет достаточного объема свободных финансовых средств для совершения крупных сделок по лицензированию из-за платежей по долговым обязательствам, связанным с приобретением Monsanto. Он также предположил, что после 2020 г. совершение крупных сделок по M&A будет для Bayer рискованным, поскольку компания не сможет добиться значительного снижения расходов из-за сокращения своего присутствия на рынке США.

По расчетам Кападиа, продажа подразделения ветеринарных препаратов принесет Bayer не меньше 6 млрд евро (6,9 млрд долл.), если исходить из возможной скидки к стоимости данного бизнеса, оцениваемого в 7 млрд евро. Этого будет достаточно, по крайней мере, для совершения сделок по лицензированию. Однако аналитик отметил, что руководство Bayer не исключает полностью возможность образования отдельных компаний на основе бизнесов, связанных с фармпрепаратами и продуктами для сельского хозяйства.

Татьяна Кублицкая

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