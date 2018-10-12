«Экотекс» оштрафован на 100 тыс. рублей за упаковку БАД, похожую на упаковку препарата конкурента

Управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России увидела в деятельности компании «Экотекс» нарушение статьи 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Компания ввела в гражданский оборот на рынке биологических активных добавок БАД «Кальций Д3», внешний вид упаковки которой сходен до степени смешения с внешним видом лекарственного препарата «Кальций Д3 Никомед» производства ООО «Такеда Фармасьютикалс» в старом дизайне.

Ранее ФАС выдала предписание о прекращении таких действий, однако компания в установленный срок не сообщила о предпринятых действиях по устранению правонарушения.

Принимая во внимание тот факт, что ООО «Экотекс» совершило правонарушение впервые, штраф за административное правонарушение составил 100 000 руб.

В случае неуплаты штрафа в течение 60 дней с момента вынесения постановления, которое подписано 8 октября 2018 г., его размер может быть удвоен.

Елена Сидорова

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