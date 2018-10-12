Росздравнадзор изымает из обращения серию препарата «Диспорт» с признаками фальсификации

Росздравнадзор 11 октября направил субъектам обращения лекарственных средств письмо, в котором информирует о выявлении признаков фальсификации лекарственного препарата «Диспорт, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 ЕД, 3 мл, флаконы (1), пачки картонные» серии Ml 8269, на упаковках которого указано: «Производитель: Ипсен Биофарм Лтд. Эш Роуд, Рекехэм Индастриал Эстейт, Рекехэм LLI3 9UF, Великобритания».

Препарат оказывает миорелаксирующее действие и применяется в том числе и для борьбы с мимическими морщинами. Решение об изъятии принято на основании сведений, полученных от БУ Омской области «Территориальный Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств Омской области».

Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств, включая медицинские организации, провести проверку наличия перечисленных в приложении к письму признаков фальсификации во всех имеющихся упаковках указанной серии лекарственного препарата.

Елена Сидорова

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