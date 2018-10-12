Здравоохранение Великобритании потеряло $120 млн от кибератаки вируса WannaCry

Министерство здравоохранения и соцзащиты Великобритании подсчитало, что случившаяся в мае 2017 года кибератака с использованием вируса WannaCry, нарушила работу больниц и офисов врачей общей практики по всей стране и нанесла финансовый ущерб в $121,5 млн.

По данным британского Минздрава, вирус-шифровальщик WannaCry атаковал около трети больничных сетей и 8% офисов врачей общей практики, спровоцировав отмену 19 тысяч записей на прием. По той же причине пришлось отменить и плановые операции. Все данные оказались зашифрованы вредоносным программным обеспечением. WannaCry удалось также проникнуть в медоборудование.

При этом вирус требовал выкуп в $300 за дешифровку документов на каждом компьютере.

На IT-поддержку работы Национальной системы здравоохранения только в момент атаки потратили около $660 тысяч, затем на восстановление базы данных ушло $95 млн. Британский Минздрав планирует выделить еще $198 млн на защиту медицинских данных от подобных кибератак.

В мае 2017 года WannaCry заразил ПК в 150 странах мира, включая Россию, США и Китай. Американские власти заявляли, что кибератаку спровоцировала Северная Корея, правительство которой свою причастность отрицает.

Тогда же российские компании подверглись атаке вируса-шифровальщика Petya. Аналогичный вирус в июне 2017 года поразил компьютеры сети лабораторий «Инвитро», а в июле 2018-го – Тюменский федеральный центр нейрохирургии.

Источник: Министерство здравоохранения и соцзащиты Великобритании

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