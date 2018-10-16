Депутаты предлагают сажать на 12 лет за распространение фальсифицированных лекарств через интернет

Группа депутатов внесла 15 октября в Госдуму законопроект, которым предлагается внести изменения в статью 238 УК РФ в части установления ответственность за распространение фальшивых лекарств через интернет по аналогии с традиционным оборотом фальсификата.

Проблема распространения лекарственного фальсификата в сети Интернет достигла угрожающих масштабов.

«Согласно статистическим данным, 50% контрафактных лекарств в мире распространяется именно через интернет. А по данным Росздравнадзора, в то время, как в аптечных сетях нашей страны количество фальсификата за 4 года сократилось в 2 раза и не превышает 0,01%, риск покупки фальсифицированного лекарства через сайты остается высоким – для некоторых сайтов почти 100%», – отметил один из авторов законопроекта депутат ГД Александр Прокопьев.

Вместе с тем, подчеркнул депутат, на сегодняшний день в УК РФ не предусмотрено в качестве отягчающего обстоятельства совершение правонарушения с использованием средств широкого распространения, таких как информационные системы, включая интернет. Это же обстоятельство отмечают и эксперты Минздрава, давшие положительное заключение на вносимый законопроект. В официальном отзыве Минздрава, в частности, говорится: «Минздрав России отмечает крайне высокую степень общественной опасности использования средств массовой информации при незаконном обращении небезопасной, в том числе фальсифицированной и недоброкачественной медицинской и фармацевтической продукции, поскольку данное обстоятельство создает риски для жизни и здоровья неопределенно широкого круга потребителей».

Как отметил А. Прокопьев, законопроектом предлагается установить срок наказания за распространение фальсификата через интернет минимум 12 лет тюремного заключения. Аналогичное наказание предусмотрено сегодня для преступлений данной направленности, совершаемых offline.

«Когда мы работали над законом, четко понимали, что такие преступления должны расцениваться не с экономической точки зрения, а с точки зрения формирования реальной угрозы для жизни и здоровья нашего населения. Поэтому предложили внести поправки именно в Уголовный кодекс. И меры ответственности соответственно должны быть максимально строгими. К этому же пришли и в других странах. Например, в США торговля фальшивыми лекарствами карается пожизненным заключением или штрафом до 200 млн долл. В Индии – тоже пожизненное. В Турции — тюрьма от 30 до 50 лет», – пояснил депутат.

А. Прокопьев уточнил, что предлагаемые изменения необходимы также для приведения российского законодательства в соответствие с требованиями ратифицированной нашей страной международной Конвенции «Медикрим».

Кроме того, депутаты внесли корреспондирующие изменения в статью 3.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которыми предлагается установить повышенную административную ответственность за продажу фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарств или фальсифицированных БАД, либо реализацию фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных медизделий, с использованием при совершении данных правонарушений средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, с учетом повышенной опасности последствий по отношению к неограниченному кругу лиц.

Депутаты предлагают установить за эти деяния наложение административного штрафа на граждан в размере от 75 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц – от 150 тысяч до 800 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 150 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от двух миллионов до пяти миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Елена Сидорова

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