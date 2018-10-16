Депутаты Волгодонска предлагают дисквалифицировать фармацевтов за продажу аптечных наркотиков

За девять месяцев 2018 года в городе Волгодонске (Ростовская область) было выявлено 240 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, установлены неоднократные факты свободного отпуска лекарственных препаратов, популярных среди аптечных наркоманов. Об этом говорилось на очередном заседании гордумы, посвященном наркоситуации в регионе.

«Практика показала, что предусмотренные действующим законодательством санкции неэффективны», – подчеркнул в своем выступлении врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД РФ «Волгодонское» Виталий Рижамадзе.

Спикер гордумы Людмила Ткаченко согласилась с этим выводом и сообщила, что депутатский корпус подготовил письмо своему коллеге в Госдуме, представляющему интересы жителей Волгодонска, с инициативой внести поправки в законодательство, ужесточающие ответственность и позволяющие пожизненно дисквалифицировать фармработников, реализующих наркосодержащие и психотропные препараты с нарушением правил отпуска. А депутат Сергей Шерстюк предложил приравнять продажу таких медикаментов к распространению наркотиков, что повлечет за собой наступление уголовной ответственности. По итогам заседания было принято решение доработать письмо и отправить его в Законодательное собрание Ростовской области, а затем и в Госдуму.

Ранее в этом месяце депутаты регионального Заксобрания уже выступали за то, чтобы уравнять наказания за отпуск лекарств, востребованных аптечными наркоманами, и за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Екатерина Погонцева

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