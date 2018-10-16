Более 1 тыс. участников «ПроАптеки» перешли на почековую отчетность перед производителями

К началу октября более 1 тыс. участников маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» перешли на почековую отчетность перед производителями.

Проект «Детальное хранилище данных о товародвижении аптек», в рамках которого маркетинговый союз выполняет для аптек функции агрегатора фискальных данных и данных контрольных (идентификационных) знаков (КИЗ) информационной системы «Маркировка», стартовал в начале года. В хранилище, помимо данных о закупках аптек у дистрибьюторов, объеме, ценах и сроках годности товаров, представлены сведения о продажах с почековой детализацией, включая КИЗы и признаки фискальных данных.

К проекту подключены розничные точки, использующие программное обеспечение F3TAIL – систему товарного учета для организаций оптовой и розничной торговли, разработанную компанией «Спарго Технологии» (ГК «Протек»), или систему комплексной автоматизации аптек Smart-Аптека.

Планируется, что за счет перехода на F3TAIL или интеграции собственного программного обеспечения розничных точек с детальным хранилищем данных «ПроАптеки» до конца 2019 года почековую отчетность производителям будут предоставлять все участники маркетингового союза.

«Крупные игроки фармацевтического рынка, в том числе ГК «Протек», всегда выступали за максимальную открытость рынка. «ПроАптека», лидер среди аптечных объединений, полностью поддерживает идею о необходимости прозрачной отчетности между розницей и производственными компаниями. Почековая отчетность – это возможность для добросовестных игроков розничного рынка получить дополнительные преференции от партнеров либо в виде дополнительных бонусов по маркетинговым контрактам, либо в виде более корректных планов по реализации товаров. Не секрет, что производственные компании зачастую ставят перед аптеками практически невыполнимые планы по реализации. Мы готовы предоставлять онлайн-отчетность как по отдельным акциям, нацеленным на конечного потребителя уже в 2018 году, так и агрегированные акции по крупным контрактам в 2019 году», – прокомментировал генеральный директор маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» Евгений Коротков.

«Мы начали сотрудничество с маркетинговым союзом «ПроАптека» в этом году и уже оценили преимущества, которые дае т почековая отчетность. Это, в первую очередь, прозрачность и достоверность информации. Детальные данные помогают в анализе продаж и принятии правильных бизнес-решений. В ближайшее время мы ожидаем, что все аптеки союза перейдут на систему предоставления почекового отчета», – отметил руководитель направления по работе с аптечными сетями компании Pfizer в России Дмитрий Трутнев.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

pharmvestnik