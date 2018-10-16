Сеть «Мега Фарм» меняет руководителя ради новой стратегии

Генеральный директор аптечной сети «Мега Фарм» Андрей Гусев перешел в сеть ГК «Эркафарм» на должность заместителя генерального директора по финансам и инвестициям. Руководителем сети «Мега Фарм» стал новый заместитель г-на Гусева — Михаил Казаков.

Рокировка с матом

Андрей Гусев официально приступил к работе в «Эркафарм» 15 октября. Ранее свой переход топ-менеджер комментировать изданию отказался, сославшись на занятость.

В свою очередь Михаил Казаков, ставший в августе 2018 года заместителем генерального директора «Мега Фарм», человек новый в фармритейле, но с большим опытом на рынке FMCG. С 2008 года руководил продажами в МТС, а в 2015 году возглавил сеть «Монетка». Последние два года г-н Казаков руководил белорусской сетью продовольственных и non-food товаров «Белмаркет».

«В настоящее время перед менеджментом стоят задачи не только дальнейшего расширения сети, но и повышения доходности работающих аптек, формирования стратегии дальнейшего развития брендов, а также расширения присутствия компании в e-commerce. Разносторонний опыт и компетенции Михаила Казакова позволят нам решить эти задачи в сжатые сроки», — говорит председатель правления Marathon Group Сергей Захаров.

Вероятно, он был приглашен владельцем «Мега Фарм» Александром Винокуровым, поскольку их связывает прошлый опыт работы в «Альфа-групп». «Белмаркет» принадлежал «Альфе», пока весной этого года ее не купила сеть «Гиппо». Александр Винокуров также работал в холдинге г-на Фридмана – главой инвестиционной компании А1. После основания «Марафон групп» «Мега Фарм» разместил аптеки своих брендов («А –Мега», «Да, здоров!», «Азбука-life») на продовольственных площадках X5 Retail, принадлежащей «Альфа-групп».

Андрей Гусев уже успел принять участие в формировании «дрогерских» товарных линеек. Весной этого года «Мега Фарм» занялась созданием СТМ по таким направлениям, как БАДы, косметика и медизделия.

Охотники за головами

Для «Эркафарм» приход г-на Гусева тоже может стать выгодной сделкой. Напомним, что еще в 2014 году, сеть пыталась приобрести А5, которой руководил г-н Гусев. По оценкам экспертов, с приходом опытного управленца из «Мега Фарм», «Доктор Столетов» сможет эффективно формировать товарный портфель. Возможно, новый финансовый директор будет задействован в открытии новых точек при медцентрах, как в «Мега Фарм» или в развитии стратегии формата дрогери. В самой группе компаний «ФВ» сообщили, что г-н Гусев будет курировать проекты по повышению операционной эффективности компании, корпоративного финансирования и казначейства.

В начале 2018 года ГК «Эркафарм» и «Мега Фарм» решили повторить подвиг «Магнита», и начали прорабатывать план будущих продаж лекарственных препаратов и парафармацевтики в магазинах с непродовольственными товарами. Летом сеть «Озерки», входящая в «Эркафарм», запустила первые магазины дрогери в Санкт-Петербурге. Поскольку закон еще не позволяет продавать лекарства без аптечной лицензии, то в косметических магазинах располагаются аптеки.

Для Андрея Гусева выход на позицию финансового директора – логичное решение, поскольку с 2001 по 2006 год он руководил финансовым направлением в «Протеке». В 2008 году стал первым заместителем генерального директора ЦВ «Протек». С 2009 по 2012 год возглавлял сеть «Ригла», после чего руководил сетью А5 Group.

Денис Кунгуров

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