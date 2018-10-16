«Р-Фарм» и АО «Русатом Хэлскеа» будут совместно обеспечивать потребности московского здравоохранения

Группа компаний «Р-Фарм» и АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор Госкорпорации «Росатом» в области радиационных технологий в медицине) решили запустить совместный проект в области производства лекарственных средств для лечения социально-значимых заболеваний. Речь идет о препаратах для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности.

Новые производственные мощности на территории Москвы будут задействованы при реализации выигранного конкурса на право заключения государственного контракта на поставку лекарственных препаратов между городскими властями и ООО «Р-Опра».

ООО «Р-Опра» почти наполовину (49%) принадлежит ООО «Р-Фарм Интернешнл», которым владеет Алексей Репик, 1% доли бизнесмен владеет напрямую. По 25% у ООО «Викинг» (собственник Stok Daieri Sabkholding Limited) и ООО «Датамед» (собственник Сергей Уланов).

ООО «Р-Опра» предложило исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд руб. при начальной максимальной цене контракта 22,5 млрд руб.

Контракт, срок которого 10 лет, предусматривает локализацию производства 56 лекарственных препаратов из перечня 31 МНН в течение трех лет с последующей поставкой в течение семи лет препаратов, которые будут применяться при лечении кардиологических, онкологических, психиатрических, пульмонологических заболеваний, а также при рассеянном склерозе и хронической почечной недостаточности.

Более половины препаратов, закупаемых в рамках второго московского офсета, на территории РФ не производятся, три препарата будут локализованы по полному циклу.

Согласно конкурсной документации, минимальный объем инвестиций поставщика-инвестора по этому контракту должен составить 3 млрд руб. Претендент предложил увеличить объем инвестиций до 5,87 млрд руб. и подтвердил свое намерение инвестировать указанную в заявочной документации сумму в создание 12 производственных линий.

Елена Сидорова

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