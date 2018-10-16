АКИТ просит ускорить принятие закона об онлайн-продажах лекарств

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Комитет по экономической политике Госдумы с просьбой организовать обсуждение законопроектов, разрешающих дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами и алкоголем, пишет «Коммерсантъ». Разработанный Минздравом законопроект о продаже лекарств в интернете был принят в первом чтении в декабре 2017 года, но уже почти год работа над ним не ведется, говорится в письме ассоциации.

Несмотря на прямой запрет дистанционной продажи, в интернете на лекарства есть постоянный спрос, отмечают в АКИТ. По ее данным, на онлайн-торговлю сейчас приходится до 5% (73 млрд руб.) розничного сегмента российского фармрынка (1,5 трлн руб.).

Работа над законопроектом о дистанционной торговле лекарствами была приостановлена из-за других более важных задач, стоящих перед Госдумой, такое объяснение получила ассоциация, рассказал изданию президент АКИТ Артем Соколов. По его мнению, одной из реальных причин проволочек могло стать активное неприятие нововведения со стороны аптечных сетей.

Между тем участники интернет-рынка не теряют надежды и активно готовятся к принятию законопроекта. В сентябре 2018 г. на интернет-ресурсе Ozon.ru появилось предложение о доставке лекарств по любому адресу, но не в аптеку. Компания пояснила, что пока это только тестирование сервиса.

Елена Сидорова

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