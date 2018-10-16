Фармсубстанцию, не прошедшую регистрацию, не впустили в страну

Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу фармпредприятия ООО «Озон» на решения судов первой и апелляционной инстанции по иску о признании незаконным решения Самарской таможни об отказе в выпуске фармацевтической субстанции.

Предприятие пыталось растаможить партию фармацевтической субстанции-порошка для производства нестерильных лекарственных средств «Аллопуринол», приобретенную им в Испании. В ходе проверки документов сотрудники таможни обратили внимание на то, что данная субстанция не внесена в Единый реестр лекарственных средств и запросили у декларанта подтверждение обратного. В ответ «Озон» представил регистрационное удостоверение готового лекарственного препарата «Аллопуринол», который он производит. Тогда Самарская таможня отказала в разрешении на ввоз товара.

«Озон» попытался оспорить решение таможенного органа в суде. По мнению истца, включение в госреестр ЛС сведений о лекарственном препарате «Аллопуринол», в состав которого, в том числе входит фармацевтическая субстанция «Аллопуринол», позволяет предприятию осуществлять ввоз этой субстанции, несмотря на то, что сведения о ней не включены в госреестр ЛС. Однако все суды были единодушны: в страну намеревались ввезти не препарат, выпущенный «Озоном», а вещество, произведенное испанской компанией, что не одно и то же.

12 октября Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность вынесенных ранее судебных решений и правомерность отказа Самарской таможни. Постановление вступило в силу в день его принятия.

Екатерина Погонцева

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