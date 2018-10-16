Великобритания отказалась поставлять в Россию субстанции для обезболивающих

Великобритания отказалась поставлять субстанции для обезболивающих в Россию, заявил гендиректор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев. Сейчас производство таких препаратов в стране полностью основано на импортных субстанциях.

Михаил Фонарев пожаловался на зависимость отечественного производства анальгетиков от стран, «которые активно вводят в отношении нас санкции».

По его мнению, локализация субстанций в России позволила бы снизить цену на обезболивающие препараты на 15-20%. В стране есть ресурсы для этого: «Это, в основном, зона черноземья – это небольшой объем, порядка 200 га, но мы этим покроем абсолютно всю потребность РФ, и будем абсолютно импортонезависимы», – отметил Фонарев.

Но для этого нужно внести изменения в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», которые позволяли бы культивирование на территории РФ собственных сортов снотворного мака.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что выращивание опийных растений в России позволит на 80% обеспечить ключевыми фармсубстанциями внутренний рынок.

Московский эндокринный завод единственный в России разрабатывает опийные препараты. Мантуров предполагал, что предприятие могло бы заняться и выращиванием растений. «Государство будет полностью контролировать этот проект с учетом соответствующих норм безопасности, с контролем периметра и так далее», – отмечал он.

Мантуров также называл госкорпорацию «Ростех» среди предприятий, которые могли бы получить доступ к выращиванию опийных растений в медицинских целях.

Источник: ТАСС

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