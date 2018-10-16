STADA стала «Компанией года в регионе EMEA»

Международная фармацевтическая компания STADA Arzneimittel AG была названа «Компанией года в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)» на церемонии награждения премии Global Generics & Biosimilars Awards 2018, которая прошла на прошлой неделе в Мадриде. Таким образом независимое жюри признало успешность стратегии, которую STADA реализует с момента приобретения пакета ее акций инвестиционными фондами Bain Capital и Cinven. Она основана на трех ключевых направлениях: безрецептурные брендовые продукты, дженерики и специализированные препараты — биосимиляры.

Прежде всего, жюри премии отметило реализацию стратегически важных сделок STADA по приобретению брендовых препаратов и биоаналогов, а также установление надежных партнерских отношений в этой сфере в кратчайшие сроки — менее, чем за год. Таким образом, компании удалось внести существенный вклад в расширение и интернационализацию продуктового портфеля. Эти процессы сопровождались заметными изменениями в корпоративной культуре — от децентрализации сбытовых компаний до расширения практики международного обмена среди сотрудников. Для достижения поставленных целей STADA внедряла новые инструменты внутренних коммуникаций и сумела стимулировать сотрудников по всему миру к более тесному сотрудничеству и обмену знаниями.

«От лица более чем 10 000 сотрудников STADA выражаю благодарность за эту награду. В последние месяцы над нашей стратегией роста успешно работали многие подразделения нашей компании, и сейчас мы видим хорошие результаты. Это отличный фундамент, на котором мы будем продолжать строить будущее компании», — подчеркнул Генеральный директор STADA AG Питер Гольдшмидт.

Премия Global Generics Biosimilars Award была проведена в пятый раз ведущим международным отраслевым журналом Generics bulletin в сотрудничестве с исследовательской компанией IQVIA.

STADA Arzneimittel AG – это международная группа компаний, один из ведущих игроков на мировом фармацевтическом рынке, чья продукция представлена более чем в 130 странах. Это крупный производитель качественных и финансово доступных для пациентов аналогов инновационных брендовых лекарств – дженериков. В состав концерна входят 19 производственных площадок во всем мире, в том числе российские заводы — «Нижфарм» и «Хемофарм». Российский портфель STADA включает лекарственные средства из 16 терапевтических групп самых продаваемых препаратов в аптечной рознице. 60% продукции из портфеля компании входит в государственный перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Близость производства к пациентам позволяет обеспечить россиян доступными по цене препаратами, произведенными в соответствии с высокими стандартами немецкого качества. STADA имеет возможность предлагать те лекарства, которые отвечают самым главным ожиданиям: они безопасны, эффективны и доступны. Это делает выбор пациентов легким и уверенным.

gmpnews