Что дало белорусской фармотрасли создание холдинга «Белфармпром»

Беларусь активно завоевывает новые рынки лекарственных препаратов. Мощный импульс в увеличении экспорта придало создание холдинга «Белфармпром», который официально заработал с 1 сентября 2017 года. Какие позитивные изменения ощутила белорусская фармотрасль от появления этой структуры, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор холдинга Валерий Шевчук.

Валерий Евгеньевич, завершилась ли работа по вхождению в холдинг всех заинтересованных компаний?

За достаточно короткий срок — всего один год — мы провели масштабную работу и заключили договоры о взаимодействии с фарморганизациями как частной, так и государственной формы собственности. На 1 сентября 2017 года в состав холдинга входило всего семь дочерних организаций. Сейчас в структуре 39 предприятий: восемь дочерних и с 31 заключены договорные отношения.

В холдинг вошли производители лекарственных средств. Крупнейшие из них — РУП «Белмедпрепараты», УП «Минскинтеркапс», Борисовский завод медицинских препаратов, Несвижский завод медицинских препаратов, ОАО «Экзон», ОАО «Ферейн». Ассоциированными членами являются также производители медицинских изделий и ветеринарных препаратов. Так, СООО «Эргон Эст» производит шовный материал, ОАО «Лента» — перевязку высокого качества, ООО «Чистая река» — специальные растворы для офтальмологии, ООО «Васко» — перевязочные материалы, в основном для травматологии, ОАО «Белвитунифарм» — ветеринарные препараты. Выходить на внешние рынки перспективнее всего предлагая продукцию в комплексе, пакетом.

В наших интересах замкнуть цепочку «производитель — товаропроводящая сеть — дистрибьютор». Сейчас активно обсуждаем вопрос о вхождении в холдинг дистрибьюторов негосударственной формы собственности. Думаю, до конца года некоторые из них изъявят такое желание.

Компаниям — ассоциированным членам мы предлагаем широкий спектр услуг. Например, продвижение товара на экспорт, оказание консультативной или другой помощи по приведению производства в соответствии с GMP, проведение маркетинговых исследований. Вместе с тем нашим приоритетом является консолидация усилий для увеличения экспортных поставок белорусских товаров.

К 2022 году 50% лекарственных средств, производимых в Беларуси, должны поставляться на экспорт. Как решаете эту задачу?

Сейчас около 30% лекарственных средств поставляется на экспорт. В 2017 году экспортные поставки препаратов выросли по сравнению с 2016-м на 128,5%. По итогам этого года с учетом ранее созданной высокой экспортной учетной базы прогнозируется темп рост экспорта на уровне 107,3%. Предприятия холдинга поставляют свою продукцию в 35 стран мира, 25 из них — дальнего зарубежья.

Вместе с тем вопрос наращивания экспортных поставок для фармацевтической отрасли весьма актуален. Для этого есть несколько путей. Расширяем номенклатуру экспорта фармацевтической продукции с акцентом на высокомаржинальные, инновационные продукты. Активно расширяем географию поставок. В последнее время особенно плодотворно работаем с рядом стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В ближайшей перспективе прогнозируются поставки в Шри-Ланку, налаживается экспорт лекарственных средств в Пакистан и Афганистан. Продвигаем белорусские лекарства в Ирак, Йемен, Иорданию и Сирию, активно осваиваем рынки Монголии и Республики Корея.

Активную работу ведем со странами Северной и Центральной Африки. Впервые в этом году осуществлены поставки в Тунис, Камерун и Кот-Д’Ивуар. Пока объемы не очень большие, но любая дорога начинается с первого шага.

Кроме того, видим перспективы в производственной кооперации. В странах, где планируем расширить экспорт своих товаров, намерены создавать совместные производства. В этом плане активно работаем, в частности, с Узбекистаном, Таджикистаном. Начинаем искать пути промышленной кооперации с Российской Федерацией.

Уже можно говорить о каких-то конкретных договоренностях?

Больше всего мы продвинулись в Узбекистане, это и понятно. Страна с населением свыше 30 млн жителей, потребность в лекарственных средствах там высокая. Между белорусской и узбекской сторонами заключены четыре рамочных соглашения о создании СП: по производству изделий для перитонеального диализа, дезинфектантов и антисептиков, а также лекарственных средств. Что касается сотрудничества с Россией, ищем пути кооперации не только по тем позициям, которые там не производятся, но и по тем, которых недостаточно. Процесс создания совместного предприятия очень длительный, что связано в первую очередь с прохождением всех процедур по регистрации на данной территории.

Кроме того, в Грузии, Таджикистане и Узбекистане для успешной реализации совместных проектов холдинг «Белфармпром» планирует открыть свои представительства.

Какую еще поддержку оказывает холдинг входящим в его структуру предприятиям?

«Белфармпром», консолидируя усилия всех фармпроизводителей, имеет больше возможностей в плане трансфера технологий. Активно сотрудничаем с такими транснациональными компаниями, как Pfizer, Gedeon Richter, BIOCAD, рядом крупных индийских компаний — Dr. Reddy’s, Hetero и др. Соответственно, обсуждаем с ними возможность передачи технологий, которых на данный момент в Беларуси нет, нашим предприятиям. При этом зарубежным коллегам предлагаем, как правило, выбор из двух-трех предприятий.

Сейчас, в частности, рассматриваем вопрос трансфера технологий при создании производства лекарственных средств для лечения рассеянного склероза, современной линейки антиретровирусных препаратов, а также препаратов такого типа, как моноклональные антитела для лечения онкологических заболеваний.

Занимаемся активной работой по получению сертификатов GMP. Это длительный процесс, который требует серьезных материальных затрат. Борисовский завод медпрепаратов и ООО «Фармтехнология» намерены получить сертификат FDA(Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), а «Белмедпрепараты» и NatiVita — сертификат EMA (Европейского агентства лекарственных средств).

Наличие этих документов гарантированно подтверждает качество лекарственных средств и открывает доступ на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Например, рынок Вьетнама — это почти 100 млн жителей. А если учесть соседние с ним страны, а также те, на которые распространяется действие регулирующего органа этой страны, — это более 300 млн человек. На Ближнем Востоке немного другая ситуация. По численности эти страны не такие большие, но стоимость лекарств там гораздо выше.

В этой связи замечу, что белорусская фармацевтическая продукция по качеству отвечает американским и европейским стандартам. Ни в каждой стране мира есть заводы такого высокого уровня, как у нас. В первую очередь это связано с тем, что в Беларуси в основном молодые производства, которые строились по современным требованиям и с современным оборудованием.

Как выполняется задача по увеличению производства инновационной продукции?

Инновационные препараты — это лекарства, у которых новый оригинальный механизм действия и которые по своей эффективности превосходят существующие.

По госпрограмме развития фармпромышленности Беларуси на 2016-2020 годы планируется разработать около 70 лекарственных средств, включая инновационные и оригинальные препараты, которые относятся к различным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации. В 2016-2018 годах создано (зарегистрировано) 21 лексредство.

В 2017 году объем выпущенной фармпродукции, созданной при реализации госпрограммы, и внедренной в производство превысил Br6 млн ($3 105,9 тыс.). Условная экономия валютных средств от импортозамещения составила $1 452,2 тыс.

В Беларуси в качестве эксперимента вводится механизм регистрации предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства. Каковы ваши ожидания? Каким образом его введение отразится на стоимости препаратов?

Реализация этого пилотного проекта позволит установить на внутреннем рынке цены на импортные лекарства одного торгового наименования, не превышающие уровня в сопредельных государствах. Всего речь идет о 37 международных наименованиях лекарственных средств, применяемых для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Если проект даст положительные результаты, в том числе уменьшатся розничные цены на препараты, то в этот список будут включены средства, входящие в перечень основных лекарственных средств и Республиканский формуляр. В него включены лекарства, удовлетворяющие жизненно важные потребности населения, а также используемые для льготного, в том числе бесплатного, обеспечения при оказании медпомощи в амбулаторных и стационарных условиях.

К слову, в ближайшее время будет принято постановление Совмина, которое предусматривает определение порядка регистрации предельных отпускных цен производителей. До 23 октября должна быть утверждена методика расчета предельных отпускных цен.

В преддверии профессионального праздника — Дня работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси, который будет отмечаться 15 октября, — хотел бы подчеркнуть, что за год работы холдинга нам удалось собрать команду из специалистов, которые хорошо знают и понимают свою работу, способны оперативно принимать решения и прогрессивно подходить к поставленным задачам. Согласитесь, в наше динамично развивающееся время сплоченная и квалифицированная команда — это залог успешной работы любой организации.

Автор материала: Светлана Василевская

gmpnews