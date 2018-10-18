В Ижевске задержаны трое мужчин, подозреваемых в продаже незарегистрированного в РФ аналога «Виагры»

В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей города, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Удмуртской Республике, трое подозреваемых в возрасте 28–30 лет на протяжении трех лет занимались незаконной продажей лекарственного средства производства Индии – аналога препарата «Виагра». Препарат не прошел в установленном порядке процедуру регистрации в Российской Федерации и в связи с этим не подлежал реализации.

Организатор преступной группы вовлек в преступление двух своих знакомых, один из которых выполнял роль курьера, другой обеспечивал хранение лекарства. Продажу фальсифицированных лекарств подозреваемые осуществляли через сеть Интернет, где на четырех сайтах были размещены предложение о продаже, цена, условия и способы их доставки покупателю.

15 октября все трое подозреваемых задержаны. В ходе обысков по месту их жительства обнаружены более 25 тысяч приготовленных к реализации таблеток и деньги в сумме 950 тысяч рублей, предположительно вырученные от незаконной продажи лекарственных средств. Организатор и курьер признали свою вину в совершенном преступлении. Готовятся материалы для предъявления задержанным обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе СК.

Стоит отметить, 15 октября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается внести изменения в статью 238 УК РФ в части установления ответственности за распространение фальшивых лекарств через интернет по аналогии с традиционным оборотом фальсификата.

Проблема распространения лекарственного фальсификата в сети Интернет достигла угрожающих масштабов.

«Согласно статистическим данным, 50% контрафактных лекарств в мире распространяется именно через интернет. А по данным Росздравнадзора, в то время, как в аптечных сетях нашей страны количество фальсификата за 4 года сократилось в 2 раза и не превышает 0,01%, риск покупки фальсифицированного лекарства через сайты остается высоким – для некоторых сайтов почти 100%», – отметил один из авторов законопроекта депутат ГД Александр Прокопьев.

Как отметил А. Прокопьев, законопроектом предлагается установить срок наказания за распространение фальсификата через интернет минимум 12 лет тюремного заключения. Аналогичное наказание предусмотрено сегодня для преступлений данной направленности, совершаемых offline.

Елена Сидорова

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