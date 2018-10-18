DSM Group: по региональной льготе в 1-м полугодии закуплены лекарства на сумму 50,7 млрд рублей

DSM Group представляет обзор сегмента «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года.

Помимо федеральной существует и территориальная программа, реализуемая за счет региональных бюджетных средств, которая предусматривает получение лекарственных средств бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой и регламентируется постановлением Правительства РФ

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В некоторой степени программа дублируется и может являться заменой федеральной программе ОНЛС, потому что льготник может быть как федеральным, так и региональным. По оценкам, объем региональной льготы сравним с федеральной программой.

Согласно данным DSM Group, за 1-е полугодие 2018 года было закуплено 58,4 млн упаковок (в статье предоставлены аналитические данные, которые отражают факты оплаты и поставки исполненных в 1-м полугодии контрактов по программе РЛО) лекарств на сумму 50,7 млрд руб. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 38,5% в стоимостном и на 31,6% в натуральном выражении.

В региональной программе доля отечественных препаратов снизилась на 6,2% относительно первого полугодия 2017 г. и составила 56,8% в упаковках. Однако из-за более низкой стоимости российские лекарства занимают в денежном выражении долю 25,9% (-0,8%).

Средневзвешенная стоимость одной упаковки отечественного средства составила 395 руб., в то время как упаковка лекарства иностранного производства стоит дороже почти в четыре раза – 1 489 руб.

В январе-июне 2018 года в региональной программе закупались препараты 645 компаний. В рейтинге производителей в основном представлены иностранные корпорации. В текущем году производители Novo Nordisk и Pfizer показали максимальный прирост закупок (+117,0% и +76,3% соответственно). В результате отечественная компания «Биокад» потеряла свои позиции (-1 строчка). Другая российская фирма «Натива», наоборот, поднялась в рейтинге на 8-е место, нарастив объем продаж на 69,3%. Данная динамика связана с появлением в региональных закупках в 2018 году двух новых противоопухолевых средств: «Сунитиниб-Натива» и «Дазатиниб-Натива», производимых «Натива», – это аналоги импортных препаратов компаний Pfizer и Bristol-Myers Squibb.

ТОП-10 производителей в программе «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года

Рейтинг Производитель Объем, 1П 2018, млн руб. Доля, 1П 2018% Прирост, 1П 2018 / 1П 2017% 1 Sanofi 4 117 8,1 +71,1 2 Novo Nordisk 3 648 7,2 +117,0 3 Johnson & Johnson 2 844 5,6 +0,6 4 Novartis 2 797 5,5 +36,3 5 Alexion Pharma 2 638 5,2 +65,8 6 AstraZeneca 2 350 4,6 +28,8 7 Биокад 2 063 4,1 +24,7 8 Натива 1 959 3,9 +69,3 9 Pfizer 1 540 3,0 +76,3 10 F.Hoffmann-La Roche 1 437 2,8 +14,1

В целом в 1-м полугодии 2018 года регионы закупили 2 955 различных брендов лекарственных препаратов (6 995 полных наименований).

В рейтинге по стоимостному объему лидируют в основном импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 23,4%. Практически все бренды, входящие в десятку, увеличили свой объем закупок по сравнению с январем-июнем 2017 года. Исключением стал инсулин «Лантус» (-9,9%) производства Sanofi. Максимальный прирост закупок был отмечен у противовирусного средства «Совриад» (+304,0%) и гипогликемического препарата «Левемир» (+213,6%).

ТОП-10 брендов в программе «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года

Рейтинг Бренд Объем, 1П 2018, млн руб. Доля, 1П 2018% Прирост, 1П 2018 / 1П 2017% 1 Солирис 2 638 5,2 +65,8 2 Левемир 1 585 3,1 +213,6 3 Туджео Солостар 1 493 2,9 +177,6 4 Имбрувика 1 383 2,7 +146,8 5 Новорапид 901 1,8 +53,9 6 Гертикад 875 1,7 +135,7 7 Лантус 859 1,7 -9,9 8 Хумира 830 1,6 +172,4 9 Афинитор 689 1,4 +122,4 10 Совриад 589 1,2 +304,0

Центральный федеральный округ лидирует по уровню финансирования региональной программы – 45,1%. С огромным разрывом второе и третье место заняли Южный (доля 12,3%) и Сибирский округа (10,3%).

Только в двух регионах из восьми произошло снижение объемов закупок лекарственных препаратов для региональных программ: в Северо-Западном (-14,6%) и Уральском ФО

(-10,5%). Максимальный прирост принадлежит Крымскому региону (+210,9%).

Рейтинг федеральных округов в программе «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года

Рейтинг Бренд Объем, 1П 2018, млн руб. Доля, 1П 2018% Прирост, 1П 2018 / 1П 2017% 1 Центральный ФО 22 862 45,1 +61,0 2 Южный ФО 6 251 12,3 +71,8 3 Сибирский ФО 5 231 10,3 +31,0 4 Приволжский ФО 5 231 10,3 +41,0 5 Северо-Западный ФО 4 173 8,2 -14,6 6 Уральский ФО 4 156 8,2 -10,5 7 Дальневосточный ФО 2 130 4,2 +65,6 8 Крымский ФО 623 1,2 +210,9

Источник: DSM Group

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