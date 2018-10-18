DSM Group: по региональной льготе в 1-м полугодии закуплены лекарства на сумму 50,7 млрд рублей

DSM Group представляет обзор сегмента «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года.
Помимо федеральной существует и территориальная программа, реализуемая за счет региональных бюджетных средств, которая предусматривает получение лекарственных средств бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой и регламентируется постановлением Правительства РФ
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В некоторой степени программа дублируется и может являться заменой федеральной программе ОНЛС, потому что льготник может быть как федеральным, так и региональным. По оценкам, объем региональной льготы сравним с федеральной программой.
Согласно данным DSM Group, за 1-е полугодие 2018 года было закуплено 58,4 млн упаковок (в статье предоставлены аналитические данные, которые отражают факты оплаты и поставки исполненных в 1-м полугодии контрактов по программе РЛО) лекарств на сумму 50,7 млрд руб. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 38,5% в стоимостном и на 31,6% в натуральном выражении.
В региональной программе доля отечественных препаратов снизилась на 6,2% относительно первого полугодия 2017 г. и составила 56,8% в упаковках. Однако из-за более низкой стоимости российские лекарства занимают в денежном выражении долю 25,9% (-0,8%).
Средневзвешенная стоимость одной упаковки отечественного средства составила 395 руб., в то время как упаковка лекарства иностранного производства стоит дороже почти в четыре раза – 1 489 руб.
В январе-июне 2018 года в региональной программе закупались препараты 645 компаний. В рейтинге производителей в основном представлены иностранные корпорации. В текущем году производители Novo Nordisk и Pfizer показали максимальный прирост закупок (+117,0% и +76,3% соответственно). В результате отечественная компания «Биокад» потеряла свои позиции (-1 строчка). Другая российская фирма «Натива», наоборот, поднялась в рейтинге на 8-е место, нарастив объем продаж на 69,3%. Данная динамика связана с появлением в региональных закупках в 2018 году двух новых противоопухолевых средств: «Сунитиниб-Натива» и «Дазатиниб-Натива», производимых «Натива», – это аналоги импортных препаратов компаний Pfizer и Bristol-Myers Squibb.
ТОП-10 производителей в программе «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года
|Рейтинг
|Производитель
|Объем,
1П 2018, млн руб.
|Доля,
1П 2018%
|Прирост,
1П 2018 / 1П 2017%
|1
|Sanofi
|4 117
|8,1
|+71,1
|2
|Novo Nordisk
|3 648
|7,2
|+117,0
|3
|Johnson & Johnson
|2 844
|5,6
|+0,6
|4
|Novartis
|2 797
|5,5
|+36,3
|5
|Alexion Pharma
|2 638
|5,2
|+65,8
|6
|AstraZeneca
|2 350
|4,6
|+28,8
|7
|Биокад
|2 063
|4,1
|+24,7
|8
|Натива
|1 959
|3,9
|+69,3
|9
|Pfizer
|1 540
|3,0
|+76,3
|10
|F.Hoffmann-La Roche
|1 437
|2,8
|+14,1
В целом в 1-м полугодии 2018 года регионы закупили 2 955 различных брендов лекарственных препаратов (6 995 полных наименований).
В рейтинге по стоимостному объему лидируют в основном импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 23,4%. Практически все бренды, входящие в десятку, увеличили свой объем закупок по сравнению с январем-июнем 2017 года. Исключением стал инсулин «Лантус» (-9,9%) производства Sanofi. Максимальный прирост закупок был отмечен у противовирусного средства «Совриад» (+304,0%) и гипогликемического препарата «Левемир» (+213,6%).
ТОП-10 брендов в программе «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года
|Рейтинг
|Бренд
|Объем,
1П 2018, млн руб.
|Доля,
1П 2018%
|Прирост,
1П 2018 / 1П 2017%
|1
|Солирис
|2 638
|5,2
|+65,8
|2
|Левемир
|1 585
|3,1
|+213,6
|3
|Туджео Солостар
|1 493
|2,9
|+177,6
|4
|Имбрувика
|1 383
|2,7
|+146,8
|5
|Новорапид
|901
|1,8
|+53,9
|6
|Гертикад
|875
|1,7
|+135,7
|7
|Лантус
|859
|1,7
|-9,9
|8
|Хумира
|830
|1,6
|+172,4
|9
|Афинитор
|689
|1,4
|+122,4
|10
|Совриад
|589
|1,2
|+304,0
Центральный федеральный округ лидирует по уровню финансирования региональной программы – 45,1%. С огромным разрывом второе и третье место заняли Южный (доля 12,3%) и Сибирский округа (10,3%).
Только в двух регионах из восьми произошло снижение объемов закупок лекарственных препаратов для региональных программ: в Северо-Западном (-14,6%) и Уральском ФО
(-10,5%). Максимальный прирост принадлежит Крымскому региону (+210,9%).
Рейтинг федеральных округов в программе «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года
|Рейтинг
|Бренд
|Объем,
1П 2018, млн руб.
|Доля,
1П 2018%
|Прирост,
1П 2018 / 1П 2017%
|1
|Центральный ФО
|22 862
|45,1
|+61,0
|2
|Южный ФО
|6 251
|12,3
|+71,8
|3
|Сибирский ФО
|5 231
|10,3
|+31,0
|4
|Приволжский ФО
|5 231
|10,3
|+41,0
|5
|Северо-Западный ФО
|4 173
|8,2
|-14,6
|6
|Уральский ФО
|4 156
|8,2
|-10,5
|7
|Дальневосточный ФО
|2 130
|4,2
|+65,6
|8
|Крымский ФО
|623
|1,2
|+210,9
Источник: DSM Group