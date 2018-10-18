Sun Pharma вводит в эксплуатацию линию по производству стерильных ЛС на предприятии в Гувахати, Индия

Индийская компания Sun Pharma («Сан Фарма») установила линию по производству стерильных парентеральных препаратов на предприятии в Гувахати, сообщает In-Pharma Technologist.

По информации производителя, инвестиции в установку дополнительной линии в размере 1,6 млн долл. увеличат мощности по производству лиофилизированных препаратов во флаконах, жидких лекарственных форм в ампулах и глазных капель.

На предприятии в Гувахати также осуществляется гранулирование, таблетирование и капсулирование препаратов.

Татьяна Кублицкая

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